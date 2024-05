Cuneo lancia il nuovo bando per le nomine nel Consiglio generale della Fondazione CRC

Spunta un nuovo bando per designazione e nomina di rappresentanti del Comune di Cuneo all’interno del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: la pubblicazione ufficiale è avvenuta oggi (lunedì 13 maggio), e ci sarà tempo per far pervenire le candidature entro le 12 del 28 maggio prossimo.

L’infuocato Consiglio comunale di aprile

La questione delle nomine relative alla Fondazione CRC ha occupato il dibattito cittadino negli ultimi giorni del mese di aprile: ampio spazio le è stato dato in Consiglio comunale con scambi infuocati sia tra forze di maggioranza e minoranza, sia all’interno dell’anima stessa delle realtà che costituiscono il governo della città.



Un confronto di maggioranza operato proprio sull’argomento lunedì 29 aprile - a poche ore dal Consiglio stesso - ha infatti portato il gruppo Centro per Cuneo ad abbandonare l’assise sotto lo sbigottimento generale, richiedendo contestualmente (ma indirettamente) una verifica di maggioranza. La stessa cosa è stata poi richiesta dalla compagine democratica cittadina per mezzo di una lettera firmata dalla segretaria Erica Cosio un paio di giorni dopo.



Nella terza (e ultima) serata di Consiglio occorsa giovedì 2 maggio la stessa sindaca ha poi diramato la questione delle nomine, e risolto – almeno sulla carta – le tensioni, sostenendo che per le varie surroghe necessarie a definire la composizione del Consiglio generale a seguito dell’investitura della nuova governance sarebbe stato lanciato un altro bando di candidatura. Ed eccolo qui.

Come inviare le candidature

Beghe politiche a parte, le domande - rivolte alla sindaca - sono da far pervenire in Comune solo mezzo posta con consegna a mano oppure mediante invio a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.



È necessario allegare curriculum su modello europeo con esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cuneo e recante il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013, dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Cuneo, fotocopia del documento di riconoscimento e presa visione informativa trattamento dei dati personali. Inoltre, dovrà essere prodotta obbligatoriamente la documentazione prevista dallo Statuto dell’Ente (reperibile qui).