Fresatura meccanica: in cosa consiste e in quali campi trova applicazione

Fresatura meccanica: plasmare i metalli con precisione

Quando si parla di lavorazione di metalli a livello industriale ci si riferisce alle tecniche più comuni utilizzate per ottenere pezzi e componenti con determinate forme e caratteristiche. La fresatura meccanica e la tornitura sono tra le procedure più comuni in assoluto.

Il principio che sta alla base di questi processi è la rimozione meccanica di materiale mediante degli strumenti di taglio.

Differenze tra fresatura e tornitura

La rimozione del materiale può avvenire in diversi modi. Nella tornitura, ad esempio, il pezzo viene fissato e fatto girare sul suo asse mentre intervengono gliper plasmarlo e ottenere pezzi cilindrici, conici, filettati o con forme asimmetriche.

Nella fresatura, invece, il pezzo rimane fermo e a ruotare intorno ad esso interviene la fresa rotante, che si muove su diversi assi.

Le frese possono essere di diversi tipi: a disco, a testa sferica, cilindrica, etc. La selezione del tipo di fresa avviene in base all’operazione richiesta e al materiale su cui si deve intervenire.

I parametri di cui un bravo tecnico deve tener conto per eseguire un lavoro a regola d’arte sono diversi. La tipologia di materiale e le sue caratteristiche specifiche è tra i più importanti. Questo influisce infatti sulla velocità di avanzamento, sulla profondità del taglio e sull’utilizzo o meno del refrigerante. La scarsa conoscenza delle caratteristiche tecniche del materiale potrebbe comportare il danneggiamento dello stesso con risultati non ottimali.

Naturalmente esistono tanti fattori che incidono sulla qualità del risultato finale. Se sei interessato all’argomento, scopri di più sul sito arcostruzionimeccaniche.it, azienda veronese specializzata nella realizzazione di particolari meccanici di precisione e nella loro lavorazione anche attraverso la fresatura.

Quanti tipi di fresatura esistono?

Esistono diversi tipi di fresatura meccanica che si adattano alle esigenze specifiche di lavorazione:

la fresatura a spianatura viene eseguita per originare delle superfici piane;

la fresatura a sagomatura consente di ottenere delle forme geometriche complesse dai contorni ben definiti;

la fresatura a scanalatura permette invece di praticare incisioni, scanalature e intagli sul materiale;

la fresatura di finitura, infine, per levigare e rifinire ulteriormente le superfici lavorate.

Cosa sono le CNC

Spesso è necessario ottenere dei componenti con, che devono essere precisi nell’ordine dei micron. Per ottenere questi risultati, le aziende di lavorazione meccanica ricorrono alle CNC, le cosiddette. Queste macchine dispongono di un software nel quale vengono inserite informazioni accurate, eseguendo il comando senza margini di errore e in maniera automatizzata e veloce.

Queste macchine vengono quindi guidate dagli operatori, che sono chiamati a definire le specifiche di ogni lavorazione inserendo i parametri necessari, e a controllare la conformità del lavoro finale.

Elevata precisione e automatizzazione sono quindi i vantaggi chiave delle CNC per la fresatura meccanica.

I campi di applicazione dei componenti che si ottengono grazie alla fresatura meccanica sono i più disparati. Tra questi rientrano i settori che necessitano di componenti metallici di alta precisione, come quello automobilistico, tessile, astronomico o della realizzazione di apparecchi per gli esami medici, giusto per fare qualche esempio. Per questo motivi possiamo dire che la fresatura meccanica ha un impatto diretto sul nostro quotidiano e rientra tra le procedure industriali più richieste in assoluto.