Cuneo e le candidature al Consiglio della Fondazione CRC: ecco tutti e ventiquattro i nomi

Dopo le discussioni in materia di Fondazione CRC e di nomine al Consiglio generale deputate al Comune di Cuneo – nello specifico due, rese note durante la settimana scorsa e corrispondenti ai nomi dell’ex sindaco Federico Borgna e all’avvocato Luisella Cavallo – la sindaca Patrizia Manassero ha reso noti al Consiglio gli altri ventidue nomi candidatisi.



Sono, dunque: Farotti Giovanni, Pezzone Maurizio, Gullino Dario, Lanzillotta Lorenzo, Chiotti Livio, Lingua Graziano, Lauro Davide, Giordano Franca, Giuggia Michela, Costantino Piergiuseppe, Greco Teresa, Marino Laura, Drago Fabrizio Maria, Lingua Filippo Elio, Rostagno Alessandra, Rostagno Giorgio, Fruttero Claudia, Mantelli Mauro, Delfino Giuseppe, Borello Elisa, Carboni Daniela e Debellis Alessandro.



I nomi risultavano possibilmente resi pubblici tramite richiesta di accesso agli atti, ma la sindaca non li aveva ancora mai elencati direttamente (a differenza di altri amministratori, come per esempio il sindaco di Mondovì Luca Robaldo): “Moriremo di privacy, e la ragione per cui non è stato fatto si trova tutta lì – ha spiegato Manassero - . Abbiamo successivamente modificato il regolamento, da ora in avanti si potranno comunicare tutti subito”.