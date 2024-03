In Confindustria un convegno sulla rivoluzione dell'idrogeno e le sfide legate alla transizione energetica [VIDEO]

Tra i goal dettati dall’Agenda 2030 rientrano quelli appartenenti alla dimensione dello sviluppo sostenibile: le sfide legate alla transizione energetica ed ecologica rendono indispensabile l’adozione di nuove soluzioni in grado di conciliare gli obiettivi di decarbonizzazione europei con la stabilità socioeconomica dell’Italia.

In un’ottica di affrancamento dai combustibili fossili e di diversificazione degli approvvigionamenti, ha riacquistato particolare importanza l’idrogeno rinnovabile.

Se ne è parlato questo pomeriggio in Confindustria, in un convegno dedicato al tema e moderato dal dottor Andrea Corniolo, responsabile Servizio Energia Confindustria Cuneo. Quali i potenziali scenari di sviluppo e l'impatto per le imprese?

Ad aprire gli interventi Stefano Terzaghi, Policy Adviser - Energy and Climate, Delegazione di Confindustria presso l’UE, che ha parlato del posizionamento di Confindustria Bruxelles rispetto al tema. Delle future applicazioni tecnologiche ha parlato Fabrizio Candido Pirri, Professore Ordinario DISAT - Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino, a quello industriale e produttivo con

Alessandro Alessio, Settore Politiche per l’Ambiente, l‘Energia e la Mobilità, Confindustria, ha presentato lo studio dell’Associazione in grado fotografare quattro diversi modelli applicativi legati al settore industriale: da combustione a materia prima (feedstock), sino al settore trasporto e logistica ed all’ambito residenziale. Infine, una panoramica sulla situazione regionale l'ha fatta Stefania Crotta, Direttore Settore Ambiente, Energia e Territorio, Regione Piemonte, esporrà come l’Ente intende accompagnare progetti legati all’idrogeno, tra cui l’Hydrogen Valley.

NEL VIDEO IL PROFESSOR PIRRI E LA DOTTORESSA CROTTA