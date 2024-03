L’amministrazione comunale di Nucetto saluta i dipendenti comunali che sono andati in pensione

Nel corso del Consiglio comunale che si è svolto lunedì, nella sala consiliare, il sindaco Enzo Dho, la giunta e i consiglieri comunali hanno voluto salutare e omaggiare con una targa, in segno di riconoscenza per il servizio svolto durante gli anni di lavoro, il responsabile dell’ufficio tecnico geom. Danilo Vassallo e l’operaio Piero Ferrero che sono andati in pensione in questo inizio d’anno.

“Grazie per tutto l'impegno che ogni giorno avete dimostrato nelle mansioni che avete svolto a favore del comune di Nucetto; - il messaggio del primo cittadino a nome dell'amministrazione e della popolazione - Ora avete raggiunto il meritato traguardo della pensione dopo tanti anni di servizio nel nostro ente. Sono stati anni intensi ed impegnativi, soprattutto questi ultimi, con non poche emergenze che grazie anche al vostro impegno e alla vostra professionalità abbiamo superato. Avete ora l’occasione di realizzare un sogno o di dedicarvi ad un hobby che magari, nel periodo di lavoro, non avete potuto coltivare visto il minor tempo a disposizione. Vi auguro il meglio per questo nuovo percorso che vi attende. A nome mio personale, del consiglio comunale e di tutta la cittadinanza di Nucetto vi porgo un sentito e sincero grazie per gli anni trascorsi al servizio della comunità.”