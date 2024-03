Auto fuori strada poco prima delle 18 di oggi 26 marzo sulla strada provinciale 170 da Ruffia a Murello.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente in cui non sarebbero stati registrati feriti gravi.

Sul posto il servizio regionale del 118 per gli accertamenti sanitari, i carabinieri per la viabilità e i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Savigliano per la messa in sicurezza del mezzo.