Bra, all’Uni-Tre si parla della “divertente scienza del volo” con Enrico Serra

All’Uni-Tre, Università della Terza Età di Bra, è in arrivo un nuovo appuntamento dal titolo “La divertente scienza del volo”. Ad occuparsi della lezione in programma mercoledì 27 marzo, alle ore 15, presso il Centro G. Arpino, sarà Enrico Serra. Il docente parlerà alla platea, approfondendo un tema curioso ed appassionante che presenta mille risvolti chiusi in un hangar tutto da scoprire.

Gli organizzatori avvisano che venerdì 29 marzo non ci saranno lezioni per la pausa del tempo di Pasqua.

Pillole di Uni-Tre

L’Uni-Tre è una realtà socioculturale di volontariato, costituente un centro di aggregazione e di formazione permanente, che si afferma in un clima di simpatia e cordialità. Il 41° anno accademico dell’Università popolare dell’Arci Uni-Tre di Bra è coordinato da Clara Arnaldi, affiancata da Enza Sardo, Francesca Fino, Luisa Ardesi, Gianfranco Saglia, Luciano Leone e Giuseppe Raineri.

Tutte le lezioni si svolgono presso il Centro G. Arpino (Largo della Resistenza) di Bra, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17, fino al mese di maggio. Informazioni e iscrizioni: Uni-Tre, via Audisio 5, Bra. Telefono: 0172/245901.