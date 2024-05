Ad Alba il pomeriggio di lettura “Tutti al MAB. Dalle pietre al libro in SIMBOLI“

Dall’11 al 19 maggio 2024 si terranno in tutta Italia le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, organizzate dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Il tema di questa edizione celebra il XL CONCORDATO. 40 anni di intese e progetti per la promozione dei Beni Culturali Ecclesiastici.

In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, domenica 19 maggio, il Museo e la Biblioteca Diocesani di Alba attendono grandi e piccoli lettori per “Tutti al MAB. Dalle pietre al libro in SIMBOLI“, un pomeriggio di lettura in CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Gli operatori del MAB, accoglieranno le famiglie al Museo Diocesano per raccontare loro le vicende del leone di pietra della Cattedrale medievale e altre storie tradotte nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Il laboratorio di lettura ad alta voce continuerà nella sala MAB della Biblioteca diocesana, presso il Seminario vescovile, per trascorrere insieme un pomeriggio alla scoperta di nuove storie, illustrate e fatte di simboli.

Verranno organizzati due turni di attività: ore 15.00 e 16.30. La partecipazione è gratuita. Durante la visita guidata saranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba - mudialba14@gmail.com - Cel. 345.7642123. Per saperne di più: https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/?l=it_IT

In occasione di queste giornate, la Fondazione Museo Diocesano propone due pomeriggi di visite guidate e attività per famiglie per far conoscere il proprio patrimonio artistico, archivistico e librario, sabato 11 e domenica 19 maggio: