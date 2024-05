Domenica 19 maggio alle ore 18 presso la sala dei Diamanti di via Donadei 8 a Belvedere Langhe, sede dell’Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound, si terrà il recital “Musica Colta al Femminile”

L’evento è frutto di una collaborazione con l’EUR spettacoli Pesaro con l’alto patrocinio dell’Unione Europea, per la realizzazione una serie di eventi musicali che si stanno svolgendo in tutta Italia dedicato a mettere in luce il genio della composizione musicale femminile.