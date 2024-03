Monterosso Grana, in Comune l'esposizione delle opere di Samantha Olivier

Samantha Olivier espone le sue opere nel Comune di Monterosso Grana.

"Raccontare le proprie sensazioni e la visione del mondo penso sia il compito di un pittore - spiega Samantha Olivier - , esprimere la propria opinione in modo essenziale, senza dover cercare parole e creare discorsi che si perdono nel vuoto.

L'immagine è immediata: se arriva a chi osserva lo fa senza indugi, va diritta al cuore quando piace e strappa quel sorriso che ognuno ha dentro di sé, anche un po' timido.

Questa è un po' la mia filosofia - aggiunge -: penso che se ti piacciono le mie bambole e i miei colori sei fatto della mia sostanza, un po' giocherellona e un po' curiosa, e forse abbiamo qualcosa da raccontarci e da scoprire insieme.

Realizzo il mio soggetto delle bambole dagli occhi grandi sia su tela che su oggetti, dai ciondoli in compensato ritagliati e assemblati da me, alle scatole di legno dipinte e poi verniciate.

Quando riguardo le mie opere passate mi sembra di leggere il mio diario: quella sono io e se ho sofferto o gioito in quel momento lo riesco a vedere a posteriori. Il mio è un piacere sul momento, ma anche un’analisi che mi aiuta a rimettere ordine ai miei pensieri che non sempre riesco a concretizzare

Lo dico a tutti quelli che mi dicono: ma non so disegnare... non è così - conclude -, bisogna solo lasciare andare i propri freni interiori e aver fiducia nei propri tentativi con pazienza. Io ho fatto così".