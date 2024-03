Da Manta l’annuncio di Cirio: "Da gennaio il ritorno dei treni sulla Cuneo-Savigliano. Nel 2028 la riattivazione della Ceva-Ormea"

Dal gennaio 2025 la ripresa delle corse lungo la Cuneo-Savigliano. Tre anni più tardi, dal 2028, il ritorno dei treni anche sulla Ceva-Ormea.

Sono questi gli impegni che il governatore Alberto Cirio ha annunciato questa mattina alla stazione ferroviaria di Manta, di fronte a una nutrita rappresentanza di sindaci del territorio.

L’occasione è stata l’incontro che lo stesso presidente regionale uscente, candidato alla riconferma, arrivato insieme insieme agli assessori Marco Gabusi e e Luigi Genesio Icardi, ha tenuto poco fa, nell’ambito del tour che in mattinata lo ha portato in diverse località della Granda, per illustrare il programma di riaperture delle ferrovie cuneesi definito insieme a Rete Ferroviaria Italiana, all’Agenzia Mobilità Piemontese e a Longitude Holding, presenti anch’esse all’incontro con propri referenti.

Ai sindaci è stato annunciato coma la ripartenza della Cuneo Savigliano sia attesa già nel prossimo gennaio. Qui è prevista una prima tranche di lavori per 5 milioni di euro, cui seguirà un secondo corpo di investimenti per 35 milioni, con lavori che non comporteranno però l’interruzione del servizio.

A 30 milioni di euro corrisponde l’impegno economico necessario per riportare in funzione la Ceva-Ormea, linea che secondo i programmi ripartirà nel 2028.