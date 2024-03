Il successo di Barolo e Barbaresco World Opening: oltre 1000 operatori e 500 consumatori

Il 19 e 20 marzo a New York City, oltre 1.000 operatori del settore e 500 consumatori hanno preso parte alla terza edizione statunitense di Barolo & Barbaresco World Opening (BBWO), organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani che ha riunito 200 produttori delle Langhe.

Il trionfo di questa edizione - che conferma il successo della prima a New York nel 2020 e della seconda a Los Angeles nel 2022 - consolida l'evento come la più grande attivazione internazionale del Consorzio e apre la strada ad un piano triennale che includerà Stati Uniti e Canada, con due eventi programmati negli Stati Uniti nel 2025 e nel 2027, ed uno in Canada nel 2026.

"Mi piace spesso paragonare i produttori di Barolo e Barbaresco agli elefanti: non ci muoviamo frequentemente e quando lo facciamo, lo facciamo lentamente, ma abbiamo una memoria lunga e un'ampia esperienza alle spalle. Per questo, quando iniziamo a correre tutti insieme, ci sentono arrivare anche dall’altra parte della foresta" ha affermato Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. "Per il terzo anno consecutivo negli Stati Uniti, il nostro principale mercato di esportazione, siamo estremamente orgogliosi del successo raggiunto con BBWO, che vede aumentare ogni anno il numero di partecipanti."

L'edizione di quest'anno si concentrata sull’ evidenziare ciò che rende unici il Piemonte e i suoi vini rispetto al resto del mondo, con particolare attenzione al Nebbiolo, uno dei vitigni più affascinanti nel panorama enologico. I partecipanti sono stati coinvolti in una serie di attività volte a celebrare i rinomati vini delle Langhe, Sito del Patrimonio dell'Unesco.

Il 19 marzo, le celebrazioni sono iniziate con una Welcome Dinner allo Shed, a cui ha fatto seguito l'evento principale il 20 marzo al Center 415 sulla Fifth Avenue, vero e proprio fulcro dell'evento. Il momento principale della giornata è stato il Grand Tasting, durante il quale sono state presentate oltre 400 etichette di Barolo DOCG e Barbaresco DOCG, insieme a interpretazioni meno conosciute della varietà Nebbiolo, evidenziando così il suo potenziale. I partecipanti hanno potuto incontrare direttamente oltre 200 produttori ed esplorare varie espressioni di Nebbiolo, tra cui Langhe DOC Nebbiolo, Langhe DOC Rosato e vini frizzanti a base di Nebbiolo.

Inoltre, la Dott.ssa Anna Schneider, ex ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, ha condotto il seminario intitolato 'Nebbiolo, an Icon', dedicato al Nebbiolo. Durante queste due sessioni, sono stati forniti approfondimenti su questa antica varietà d'uva, risalente alla fine del 1200, che rappresenta l'essenza della tradizione vinicola del Piemonte. Approfondendo la sua storia, le origini e la diversità genetica, la Dott.ssa Schneider ha esplorato l'adattabilità del Nebbiolo e le sue espressioni uniche al di là della sua associazione con i rinomati vini Barolo e Barbaresco.

Per coinvolgere un pubblico più ampio, nella seconda parte della giornata sono state aperte le porte ai consumatori, offrendo loro l'opportunità di incontrare direttamente i produttori delle due rinomate denominazioni.

Gli ospiti sono stati deliziati con creazioni culinarie tutte italiane preparate da Eataly, e ogni eccedenza dell'evento è stata donata al Charity Partner del Consorzio Food for Soul.



In aggiunta, una parte dei proventi dei biglietti ha sostenuto l'organizzazione non-profit fondata dallo chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore, impegnata nella riduzione degli sprechi alimentari e nella promozione della sicurezza alimentare.

L'edizione di quest'anno è stata celebrata anche sul ledwall di One Times Square sulla rinomata Times Tower, mostrando il tema di BBWO ispirato alla metropolitana di New York City.