Scooter si scontra con un’auto in via Cuneo a Bra: conducente trasportato a Verduno in codice giallo

La scena dell'incidente, in via Cuneo a Bra

E’ stato trasportato al Dea dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno il conducente dello scooter che nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 marzo, è andato a scontrarsi violentemente contro una Ford Fusion mentre i due mezzi stavano percorrevano via Cuneo a Bra.

Le ragioni dello scontro sono ora oggetto degli accertamenti in corso da parte della Polizia Locale cittadina, giunta sul posto insieme al personale sanitario del servizio regionale di emergenza 118. L'uomo non sarebbe comunque in condizioni tali da destare particolare preoccupazione.