Bra: nuove norme per i conduttori di cani

Nel quadro della revisione complessiva del vigente Regolamento di Igiene del Comune di Bra è stata predisposta ed emanata una specifica ordinanza (n. 96/2024) che anticipa alcuni comportamenti specificamente richiesti ai conduttori di cani per garantire migliore pulizia, igiene e decoro degli spazi pubblici cittadini. In particolare, il provvedimento in vigore da oggi obbliga tutti i proprietari e detentori - a qualsiasi titolo - di cani, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di munirsi, durante l'accompagnamento degli animali, di apposite bottigliette o altri contenitori d’acqua (senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti) da versare all'occorrenza per pulire le deiezioni degli animali.

L’ordinanza specifica altresì l’obbligo di “riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via”. E’ vietato, poi, consentire ai cani, durante le passeggiate, di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine ed elementi di arredo urbano. Per il mancato rispetto delle disposizioni, è stabilita una sanzione pecuniaria compresa tra i 25 e i 500 euro. Il provvedimento non si applica ai soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia o Protezione civile nello svolgimento delle proprie funzioni.