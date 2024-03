Consegnata la Costituzione Italiana ai neo 18enni saviglianesi [FOTO]

Uno strumento in più per aiutare i giovani di oggi e del domani a crescere come cittadini. Mercoledì 27 marzo, la Società di Mutuo Soccorso Saviglianese – in collaborazione con il Comune di Savigliano ed il supporto della Fondazione Crs – ha consegnato ai neo diciottenni una copia della Costituzione Italiana.

La consegna è avvenuta al cinema Aurora, nel corso di una mattinata che ha visto coinvolte tutte le quarte degli istituti cittadini: Arimondi-Eula, Cravetta-Marconi e Cnos Fap. Tredici in totale le classi coinvolte. Ospite d'eccezione, lo storico frontman dei Nomadi Danilo Sacco, che ha ripercorso davanti alla platea di giovani saviglianesi la proprie esperienze di vita e la propria carriera musicale.

Al pomeriggio, presso la Sala del Mutuo Soccorso, la cerimonia di consegna è stata replicata per i ragazzi saviglianesi che frequentano le scuole fuori città.

"È stato un momento che abbiamo fortemente voluto – commenta l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Savigliano Filippo Mulassano –. La Costituzione Italiana contiene i diritti e i doveri di ciascuno di noi e, come più volte evidenziato, anche nel corso della mattinata, resta la “bussola” del nostro Paese. Darne una copia ai ragazzi e alle ragazze di Savigliano è stato un passaggio importante far acquisire maggior consapevolezza nel loro ruolo di cittadini".