Dopo 16 mesi riapre la piscina di Savigliano, il sindaco Portera: "Ora avanti con quella nuova" (FOTO e VIDEO)

I saviglianesi da domani, venerdì 29 marzo, potranno tornare a tuffarsi nelle acque dalla loro tanto amata piscina di cui sono rimasti orfani per 16 mesi.

La riapertura ufficiale, dopo i lavori di messa in sicurezza del soffitto è stata fatto oggi pomeriggio, giovedì 28 marzo, alla presenza del sindaco Antonello Portera del vice Federica Brizio assieme agli amministratori comunali, i consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Matteo Gagliasso, il presidente della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Francesco Osella e Sergio Soave presidente della Fondazione CRSavigliano.

“Questa non è un’inaugurazione – ha sottolineato il sindaco Antonello Portera- questa è una riapertura. Oggi per me è stato un grande sollievo apporre la firma sulla revoca dell’ordinanza di chiusura. Ringrazio tutto il Consiglio comunale per il sostegno.

Il costo della messa in sicurezza (500mila euro ndr) è stato sostenuto interamente dal Comune, ma giustificato dal fatto che la città ci chiedeva la riapertura sia a livello politico, ma soprattutto dagli utenti che abbracciano una fascia che va dai bambini agli anziani abituati a frequentare la piscina. Ci sono state anche delle polemiche da parte di qualcuno, fortunatamente sono state poche e senza seguito.

Un ringraziamento particolare – fa il sindaco - al vicesindaco Federica Brizio e agli uffici tecnici con Gabriella Filomena per il grande lavoro svolto in vista della riapertura. Quando si mette mano ad un edificio vetusto escono molte sorprese inaspettate che abbiamo superato, ma ci è voluto più tempo del previsto.

Ringrazio la squadra degli agonisti che si è dovuta allenare in questi mesi a Cune, così come la nostra campionessa di nuoto Sara Curtis con l’istruttore Thomas Maggiora per i risultati straordinari che la fanno approdare alle Olimpiadi di Parigi”.

Portera ringrazia poi in modo particolare “la Banca CrS che ha ceduto la metà dell’impianto natatorio e ha inoltre anticipato al Comune 300mila euro come sponsorizzazione da utilizzarsi da oggi per 6 anni che serviranno per la progettazione per la costruzione della nuova piscina.”

Federica Brizio, vicesindaco di Savigliano ha spiegato i lavori che sono stati fatti sull’impianto che, dopo 52 anni dall’apertura, è stato rimesso a nuovo a partire dal soffitto.

Il locale si presenta più alto rispetto al precedente perché è stata eliminata la controsoffittatura, di cui in crollo di una parte ne aveva causato la chiusura il 1° dicembre 2022.

“Il soffitto si presenta con della travi a vista – dice Brizio con una rete di metallo di sicurezza che eviterà, nel caso si verificasse, il distaccamento di calcinacci. Tutto questo rafforza la struttura e ci consentirà 5 anni di tranquillità per realizzare la nuova piscina. Il costo dei lavori è stato di 500 mila euro. Una decisione che come amministratori comunali abbiamo preso con il cuore.

Questo impianto natatorio è stato il primo costruito 52 anni fa in provincia di Cuneo e siamo contenti di esser riusciti a recuperarla anche per tutti gli utenti”.

E tra gli utenti brilla la stella del nuoto Sara Curtis che ha fatto da madrina alla riapertura della piscina tuffandosi nelle acque, che da poco sono tornate a riempire le vasche, assieme a tutti i giovani dell’agonistica facendo con i lori tuffi una sorta di brindisi beneaugurante

“Sono felice di poter tornare ad allenarmi qui a Savigliano tutti i giorni tranne il mercoledì e venerdì quando andrò a Cuneo per allenarmi nella vasca da 50 metri”, le parole di Sara appena uscita dall’acqua.

Sugli spalti, gremiti dal pubblico, c’era un tifo quasi da stadio e molti applausi per la riapertura dei saviglianesi che domani potranno anche loro ritornare a nuotare nella loro tanto amata piscina.