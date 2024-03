La Giunta Robbione fa il punto sui lavori pubblici e sogna la rigenerazione di Largo Argentera

Questa mattina, giovedì 28 marzo, la Giunta Robbione ha fatto il punto sui lavori pubblici a Borgo San Dalmazzo. “Tutto in linea con il nostro programma elettorale costruito in modo partecipato”, ha esordito la prima cittadina, affiancati dalla vice Clelia Imberti e dagli assessori Fabio Armando, Armando Boaglio, Michela Galvagno e Francesco Rosato.

I lavori in corso

Lavori presentati dall'assessore ai Lavori Pubblici Armando Boaglio

Monserrato

Sono state piazzate le gru sullo scalone di Monserrato per la messa in sicurezza e il consolidamento della struttura che stava scivolando a valle. Un intervento concordato con la Sprintendenza che vedrà la realizzazione di tiranti ancorati al piazzale e quindi coperti da pietre di Luserna.

Via Grandis

La strada, oggetto di un crollo nell'agosto 2019 e chiusa per ben quattro anni, è stata riaperta nel luglio scorso. Dal 12 febbraio è teatro di un secondo lotto di lavori di sistemazione stradale e, di concerto con il Consorzio Irriguo locale, il rifacimento di un tratto del canale. Ad aprile è prevista la riapertura definitiva.

Segnaletica stradale orizzontale

Lavori per un importo di circa 43mila euro per ripristinare la segnaletica stradale orizzontale (linee e parcheggi)

Riqualificazione Largo Battaglione Alpini

Il maltempo ha interrotto momentaneamente i lavori di riqualificazione dell'area. L'importo si aggira intorno ai 15mila euro. Ci sono già le buche per le tre querce rosse che verranno messe a dimora, oltre a una nuova fontana, un impianto di irrigazione, poi panchine e manto erboso.

Scogliera sul torrente Gesso

Ultimata la scogliera sul torrente Gesso a monte dei due ponti di ferro verso Boves.

Campo da tennis

Un intervento da 90mila euro per sostituzione copertura, efficientamento energetico e illuminazione. A causa di difficoltà economiche della prima ditta affidataria, è stata rifatta la gara e riaffidati i lavori.

Guardrail su via Vecchia di Cuneo

Per un importo di 31mila euro è in corso il rifacimento della barriera guardrail verso Cuneo su via Vecchia di Cuneo. La precedente era ammalorata e arruginita.

Campo da calcio 2

Grazie ai finanziamenti PNRR pari a 650 mila euro e i restanti 250 mila cofinanziati dal Comune, sono in corso i lavori al campo da calcio 2 che verrà realizzato in erba sintetica. È stato finanziato il progetto di fattibilità, mancano richiesta al Coni e alla Soprintendenza.

Locale caldaia stadio comunale

È in corso la sistemazione del locale caldaia dello stadio comunale. È già stata rifatta la parte delle docce che non funzionavano correttamente.

Area cani via Monte Tibert

A seguito delle lamentele dei residenti, a breve verrà spostata e distanziata l'area cani di via Monte Tibert. Sempre su richiesta degli stessi, verrò allestito un campo da street basket.

Pista ciclabile da Martinetto del Rame verso Borgo

Richiesta dai residenti della zona perché l'area non era in sicurezza. Appena ultimati i lavori, cofinanziati dalla Regione, saranno fatti incontri con le scuole per informare su questo tracciato ciclabile che renderà maggiormente accessibile la città.

Cucina interna a Palazzo Bertello

In fase di affidamento i lavori, per un importo di 166 mila euro, di cui 106 mila dalla Fondazione CRC, 15 mila da Banca di Boves e un cofinanziamento del Comune per la restante parte. La cucina verrà realizzata nei locali ex magazzini con possibilità di accesso a tutti i padiglioni contemporaneamente e sarà dotata di con scarichi e ventilazione. Ci vorrà un anno di tempo per la realizzazione, difficilmente sarà pronta per la Fiera Fredda 2024. La sindaca Robbione: “Per dare continuità agli eventi in Bertello, in ottica di valorizzazione dello spazio polifunzionale che si adatta a tantissime esigenze”.

Messa in sicurezza frazione Beguda

Per un importo di 70 mila euro. La richiesta di messa in sicurezza arriva dai frazionisti per il forte transito pesante. Verranno realizzati marciapiedi sul lato opposto della pista ciclabile, dalla pizzeria Botte fino al confine con Roccasparvera. Saranno invece inseriti nel lotto asfalti i lavori di rialzamento della carreggiata a Beguda per inserire i cosidetti dossi lunghi di rallentamento del traffico.

Cimitero

Sistemazione dell'area cimiteriale e manutenzione dei loculi caduti dal secondo ingresso.

Parco Grandis

In corso la manutenzione, insieme agli operai della Regione Piemonte, della recinzione di Parco Grandis. Verranno poi installati pannelli ad altezza bimbi con Informazioni su piante e storia della famiglia Grandis. L'assessora Galvagno: “Un lavoro fatto con le scuole primaria e media. Sono pannelli semplici fatti dai bimbi per i bimbi”.

Bando nuove energie

Per un importo di 83mila euro verranno realizzati gli ipianti fotovotici sui tetti della scuola primaria Don Roaschio e medie.

Teleriscaldamento

Sono in corso i lavori di posa dei tubi del teleriscaldamento. Numerose utenze private hanno aderito alla proposta del teleriscaldamento, in misura anche superiore alle aspettive. Per l'assessore Boaglio: “Una scelta importante dal punto di vista ambientale per togliere vecchie caldaie”. La centrale del teleriscaldamento è in via di realizzazione dietro il cimitero, nella zona industriale di via Rocchiuse. I lavori verranno completati in 2 anni

Stazione ferroviaria

In corso i lavori del progetto Alcotra per la stazione ferroviaria che ospiterà l'ufficio turistico e la Porta di Valle. Verrà installato l'ascensore per un importo di 80 mila euro. I lavori di riqualificazione della struttura si aggirano intorno ai 280 mila euro ma sono fermi in attesa che le Ferrovie, proprietarie dell'immobile dato in comodato d'uso, sistemino il tetto.

Parcheggio per MEMO4345

Accanto a MEMO verrà realizzato un parcheggio con i fondi Margreen al posto dei caseggiati abbattuti col bando distruzione della Fondazione CRC.

Lavori in fase di progettazione

Rigenerazione Largo Argentera

Un progetto ambizioso per 2,4 milioni di euro con strategia urbana d'area (che vede Mondovì come capofila, poi Borgo, Margarita, Beinette, Peveragno, Boves, Roccavione, Vignolo e Cervasca). Spiega la sindaca Robbione: “Nasce sul lavoro di Margreen per trasformare Largo Argentera da 'non luogo' a 'luogo centrale' a servizio dei cittadini e della mobilità sostenibile per collegare le valli. Sarà un centro di mobilità con e per le valli, ma anche uno spazio fruibile, senza barriere architettonichee punto per ricarica bici elettriche. Ci sarà anche un piano interrato con parcheggi che sarà aperto con dislivello. Un gran bel progetto dell'architetto Cout che ha immaginato la piazza sulla sequenza di Fibonacci e che cambierebbe il volto della nostra città”.

Eurovelo8

Il tragitto ciclistico europeo che collega Casice a Cipro passa anche per l'Italia. È stato rivisto il tragitto su Borgo con la pista ciclabile attraverso il parco fluviale

Regimazione delle acque

Realizzato il progetto esecutivo per la regimazione delle acque da tetto Turutun fino al torrente Stura, per un importo di 10 milioni.

Campo da calcio 3

In corso la progettazione per la riqualificazione del campo da calcio 3 che rimarrà in erba. Ieri è stata inviata la richiesta di finanziamento alla Fondazione CRC per l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport.

Riqualificazione urbana in ambito commerciale

Su prima parte di via Bergia e via don Ghibaudo. L'assessora Galvagno: “Le attività esistenti potranno usufruire di un contributo a fondo perso per a riqualificazione delle esteriorità e saranno previsti contributi per le nuove attività. Parliamo di 192.500 euro per attività commerciali con progettazione condivisa”.

Palazzo Bertello

Progettazione e richiesta completamento dei lavori a Palazzo Bertello per circa 500mila euro

Via Candela

Progettazione via Candela che sarà interessata dai lavori del teleriscaldamento

Piazza Meridiana

Riqualificazione di piazza Meridiana nel quartiere di Gesù Lavoratore, già iniziata lo scorso anno con la sostituzione delle piante secche. Verra sistemata la merdiana e l'area giochi

Area camper

Affidato l'incarico progettuale per l'area camper a fianco dei campi da calcio, ascoltando le esigenze dei camperisti

Illuminazione pubblica

Per un importo di 210mila euro efficientamento dell'illuminazione pubblica con led nell'area artigianale di Borgo e altre zone.Previsto un contributo della Fondazione CRC per 60 mila euro

Eliminazione barriere architettoniche

In corso di affidamento il piano di elimanazione delle barriere architettoniche, partendo dalla mappatura eseguita dal centro diurno Ou Bourc.

Piano efficientamento energetico del Comune

È stato affidato il piano di efficientamento energetico dei locali comunali per 90 mila euro da fondi PNRR.

Asilo via monte Rosa

Progetto di fattibilità per la scuola dell'infanzia di via Monte Rosa per 3 milioni di euro che sarà da demolire e ricostruire

Nuovo asilo nido a Chiesa Nuova

Il finanziamento PNRR per il nuovo asilo nido di via Aimo a Chiesa Nuova è stato sospeso ma si attende la riapertura dei bandi. La sindaca Robbione: “Siamo stati ammessi a ottobre scorso, ma entro giugno non siamo riusciti ad affidare i lavori. Dunque è stato fermato tutto. Il progetto da 3 milioni di euro è comunque pronto. Una situazione analoga per tantissimi altri Comuni, visti i tempi strettissimi del PNRR. Tuttavia speriamo che, quando si possano riaprire i termini, saremo pronti”

Locali UBI

Sono stati acquisiti i locali UBI a fianco del Comune a fine dicembre. In corso la progettazione per trasferire anagrafe e stato civile.