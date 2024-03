Soccorso con l'ambulanza, insulta il personale sanitario dell'ospedale di Cuneo: multato per mille euro

Il posto di Polizia di Stato presso la struttura ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, in applicazione dell’art. 9 della Legge 113/2020, introdotta a tutela del personale sanitario vittima di condotte violente, moleste o ingiuriose, salvo che il fatto non costituisca reato, ha sanzionato amministrativamente un cittadino italiano che, giunto al Pronto Soccorso in ambulanza, nei giorni scorsi, ha proferito frasi gravemente ingiuriose all'indirizzo del sanitario che lo stava assistendo.



La sanzione amministrativa erogata di 1.000 euro, dovrà essere pagata entro 60 giorni.



Si sottolinea, da parte della Questura, l’importanza del presidio del Posto di Polizia presso l’Ospedale, la cui attività è stata, ulteriormente, implementata proprio al fine di tutelare il personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni, spesso vittima di aggressioni verbali, come nel caso sopra accertato.



Tali condotte, sanzionabili amministrativamente e penalmente, qualora ricorrano i presupposti, sono particolarmente gravi, in quanto incidono anche sull’operatività del Pronto Soccorso e del personale sanitario, sottraendo e ritardando importanti risorse al servizio di emergenza sanitaria.