Tennistavolo: buone prove del mantese Giacomo Izzo ai campionati assoluti

Nei giorni scorsi, a Terni, il mantese Giacomo Izzo ha partecipato al Campionato Italiano Giovanile a Squadre, convocato dalla sua società AON - Milano sport, nella categoria U21, ben due categorie superiori alla propria U17.

La squadra ha conquistato un ottimo bronzo, cedendo solo in semifinale al Sassari del forte John Oyebode, n. 2 assoluto d’Italia.

A Molfetta si sono poi svolti i Campionati Italiani di 3^, 2^ e Assoluti e Giacomo Izzo, grazie alla sua posizione nella classifica assoluta Italiana (rank. 25), oltre che nella propria categoria, ha potuto gareggiare negli Assoluti, confrontandosi con i migliori atleti d’Italia. Nella sua categoria (2^), passato primo nel girone di qualificazione, è entrato nel tabellone ad eliminazione diretta dove, nel round dei sedicesimi, ha supertoa l’atleta del Sassari Poma Marco fermandosi negli ottavi ad opera del nazionale sammarinese Lorenzo Ragni, tesserato per Carrara.

Ha partecipato, inoltre, alla competizione di doppio in coppia con l’atleta del Marcozzi Cagliari, Lorenzo Martinalli, guadagnando una sorprendente medaglia di bronzo.

Nella competizione Assoluta si è misurato, nel girone di qualificazione, con Rossi Carlo (rank. 19), Marcozzi Cagliari, Puppo Andrea (rank. 14), Carrara e Varone Riccardo (rank. 48), Asd King Pong Roma, vincendo con quest’ultimo e risultando quindi 17esimo pari merito nel Campionato Italiano Assoluto.

Ottima esperienza per Giacomo Izzo al suo primo Campionato Italiano Assoluto, in attesa dei prossimi impegni del mese di aprile, nel circuito mondiale WTT Youth che si terrà in Lussemburgo ed il Campionato Italiano Giovanile della sua categoria U17.