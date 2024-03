A Cuneo al via il corso per radioamatori

L'associazione Radioamatori ARI di Cuneo organizza il corso per il conseguimento della Patente per Radioamatori.

Il corso inizierà il 5 aprile e durerà 20 lezioni su argomenti e sarà su argomenti specifici di elettronica, elettrotecnica, radiantismo e normativa.

Le lezioni si terranno in presenza presso i locali della nostra Sezione in Via Rota 15, a Cuneo.