A Frabosa Soprana il secondo incontro con Daniela Ciaffi sulla partecipazione

Il pubblico delle grandi occasioni ha accolto il secondo incontro con Daniela Ciaffi, tenutosi presso la biblioteca civica di Frabosa Soprana nella serata di venerdì 22 marzo.

Conclusi i due appuntamenti sul pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità, a cui aveva partecipato Michele Gagliardo di Libera, l’operatrice di labsus – laboratorio per la sussidiarietà ha tenuto il secondo incontro dedicato al pilastro sostenibilità ambientale, cultura e turismo.

I “pilastri” della comunità educante rappresentano il secondo step del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”, finanziato dalla Fondazione CRC nella cornice del bando Comunità in rilievo e che vede il Comune di Frabosa Sottana ente capofila di una cordata dei partner in cui si inseriscono, in qualità di Comuni aggregati, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Pianfei, con la partecipazione anche del Comune di Villanova Mondovì.

Come già avvenuto nei tre incontri precedenti, anche quello del 22 marzo si è svolto in due tempi: prima un’introduzione teorica alla “partecipazione dal basso”, ai modelli partecipativi che possono coinvolgere direttamente i cittadini, e poi un esercizio di gruppo per capire sulla propria pelle che cosa significhi proporre una partecipazione attiva nella gestione di un bene comune.

Daniela Ciaffi, esperta di amministrazione dei beni comuni, ha infatti illustrato come possa la comunità stessa prendersi cura di un bene, sia esso un luogo o meno, attraverso le attività di persone che avviano un’azione congiunta, disciplinata dalla normativa e organizzata, così che la gestione, oltre che partecipata e condivisa, sia efficace ed efficiente.

Terminato il ciclo di incontri frontali, il progetto prosegue con altri momenti di confronto. Martedì 9 aprile alle ore 21 presso lo Spazio Giovani della biblioteca di Villanova Mondovì si terrà la stesura del patto di comunità, che rappresenta l’apice del percorso affrontato sino a ora e a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè” continuerà poi con un momento di presentazione, festa e condivisione aperto a tutti a inizio maggio a Frabosa Sottana.

Per maggior informazioni chiamare il Mondolè Infopoint al numero 0174/244481. Per prenotarsi accedere al link https://forms.gle/PRCELhPYQ5do3YSj9