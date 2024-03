Cuneo, protesta davanti a Zara per il mancato accordo sul rinnovo del contratto

Come annunciato, è in corso davanti al negozio Zara di Cuneo uno sciopero con volantinaggio indetto da Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Si tratta di una protesta nazionale davanti ai supermercati di tutta Italia, per portare a conoscenza le persone, durante gli acquisti per Pasqua e Pasquetta, delle cause alla base della protesta contro la rottura delle trattative con Federdistribuzione per il rinnovo del contratto nazionale.

“A distanza di anni - si legge nella volantino che spiega le ragioni dell'iniziativa sindacale unitaria - l’arroganza della DMO (Distribuzione Moderna Organizzata) non scema, anzi si acuisce. Dopo quasi 51 mesi (era il 2019, ndr) dalla scadenza del primo e ultimo contratto nazionale, l’irresponsabilità di Federdistribuzione si è palesata in svariate richieste finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute nel CCNL.”

“Lo schema negoziale che propone DMO - si legge - ancora una volta è di mortificare il rinnovo del contratto in una logica di scambio tra una presunta disponibilità ad erogare il dovuto aumento salariale, anche se mai esplicitata, in cambio di un peggioramento della parte normativa con il conseguente aumento della precarietà e umiliando la professionalità dei lavoratori attraverso un abbassamento dei livelli di inquadramento.”

La protesta continua nel pomeriggio di oggi dalle 15 alle 16 davanti al Big Store di Madonna dell’Olmo, dove è presente il Mercatò, del gruppo Dimar. Quest'ultima realtà con sede in provincia di Cuneo e che fa parte di Federdistribuzione, così come Zara e altri marchi come Lidl, Penny Market, Carrefour,Bennet, In’s, Zara, OVS, Il Gigante, Acqua e Sapone, Arcaplanet, Brico, Coin, Douglas, Kasanova, Obi, MaxMara, Unes.