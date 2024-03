Cuneo, Savigliano e Verduno: gli Alpini portano un sorriso ai bimbi ricoverati

In occasione della Pasqua, il presidente Ana Sezione di Cuneo Davide Spedale ha visitato i reparti di pediatria degli ospedali di Cuneo, Savigliano e Verduno per donare ai piccoli pazienti le uova di cioccolato “Dal Cuore Alpino”. Un gesto di solidarietà e di vicinanza che ha portato un sorriso sui volti dei bambini e delle loro famiglie. Accompagnato da alcuni consiglieri, il presidente ha distribuito le uova pasquali augurando a tutti una serena Pasqua e una pronta guarigione.

La visita del degli Alpini ha rappresentato un momento di gioia e di speranza per i bambini ricoverati, che hanno potuto trascorrere un po’ di tempo in allegria e dimenticare per un attimo le loro difficoltà. Spedale ha ringraziato il personale sanitario per il loro impegno e la loro dedizione, e ha rivolto un augurio di buona Pasqua a tutti i bambini e alle loro famiglie.



.