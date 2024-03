Donne per la Granda in assemblea con tanti temi all’ordine del giorno

Prospettive rosee per l’Associazione culturale Donne per la Granda che sabato 16 marzo si è data convegno nella sala congressi dell’Hotel Giardino dei Tigli, a Cussanio (Fossano), per l’annuale assemblea ordinaria.

A rapportare sui risultati raggiunti e sulle nuove opportunità di sviluppo del sodalizio è stata la presidente Giovanna Tealdi. Dopo il saluto iniziale ha aperto i lavori assembleari, parlando di come l’associazione, nel corso degli anni, abbia promosso numerosi convegni ed eventi per far conoscere persone, in particolare donne, che si sono distinte nella valorizzazione del ruolo femminile in terra cuneese e piemontese.