L'Assemblea studentesca di Primavera a Savigliano con Danilo Sacco

Da ormai tantissimi anni il mese di marzo vede segnato sulla sua pagina del calendario della scuola un immancabile evento: l’Assemblea studentesca di Primavera. Quest’anno, però, i rappresentanti di Istituto hanno voluto aggiungere un pizzico di creatività in più, e hanno dato vita ad una mattinata che rimarrà per tanto tempo nella mente di tutti i ragazzi, di tutti i professori e negli annali del nostro istituto.

L’assemblea, che ha avuto luogo mercoledì 27 marzo al Cinema Aurora di Savigliano, è stata caratterizzata da tante novità quanti elementi tradizionali. Per l’appunto, è stata la prima nella storia ad aver avuto tra il pubblico tutte le classi del Liceo e del Tecnico insieme, così come la prima ad aver coinvolto non solo la nostra scuola ma anche gli altri istituti saviglianesi (CNOS-FAP e Cravetta-Marconi) e ad esser stata realizzata in collaborazione con numerose associazioni locali.

L’ospite d’eccezione è stato Danilo Sacco, ex frontman e storica voce dei Nomadi dal 1993 al 2011. Il maestro ha incontrato i ragazzi dando luogo ad un confronto ricco non solo di nozioni, consigli e aneddoti sulla musica e sulla sua carriera, ma anche di messaggi forieri di speranza e di fiducia nei confronti delle nuove generazioni.

In un secondo momento, il comune di Savigliano nella figura del Sindaco, il Dott. Antonello Portera, in collaborazione con la Fondazione CRS (rappresentata dal presidente Prof. Sergio Soave) e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Savigliano (rappresentata dal presidente Dott. Michelangelo Beccaria) ha proceduto a consegnare una copia della Costituzione Italiana a ciascun alunno delle classi quarte presenti.

"È stato un momento che abbiamo fortemente voluto”, commenta l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Savigliano Filippo Mulassano già membro della Consulta Giovani, anch’essa tra gli organizzatori dell’assemblea. “La Costituzione Italiana contiene i diritti e i doveri di ciascuno di noi e, come più volte evidenziato, anche nel corso della mattinata, resta la “bussola” del nostro Paese. Darne una copia ai ragazzi e alle ragazze di Savigliano è stato un passaggio importante far acquisire maggior consapevolezza nel loro ruolo di cittadini".

I ringraziamenti, oltre che alle associazioni patrocinanti, ai ragazzi e ai dirigenti degli istituti presenti, sono rivolti ai Rappresentanti di Istituto, che hanno contribuito in maniera fondamentale per la buona riuscita di questa mattinata.