A Cervasca prima edizione di "Globalmente - settimana civica di Cuneo": raccolti 4 sacchi di indifferenziato, uno di vetro, un altro di plastica e circa 5 kg di ferroso

In occasione della prima edizione di "Globalmente - settimana civica di Cuneo", l'associazione Plastic Free si è unita al programma promosso dallo sportello Europa e Sviluppo del territorio, dalla cooperativa ITUR e dall'Ufficio Parco fluviale, con il quale è attivo un protocollo di intesa.

Nella giornata di domenica 5 maggio, le referenti di Plastic Free hanno organizzato una passeggiata ecologica a Cervasca, uno dei Comuni del Parco fluviale. Il gruppo composto da 51 volontari è stato accompagnato dalla Guida naturalistica del Parco fluviale, Stefano Melchio, lungo il percorso della via dei Castagni fino all'area panoramica di Aranzone, sopra Cervasca. La guida ha accompagnato i volontari raccontando le particolarità del territorio tra boschi di castagni secolari e antiche borgate ricche di storia. Le passeggiate ecologiche hanno infatti lo scopo di far scoprire e apprezzare le bellezze dei sentieri dei nostri dintorni e passare del tempo di qualità nella natura.

Dopo il pranzo al sacco al sole dell'area picnic di Aranzone, il gruppo è sceso seguendo un percorso ad anello per tornare in centro. Lungo la strada di ritorno, nonostante la vegetazione lussurreggiante e il senso di tranquillità che si percepiva, il sentiero non si è rivelato immacolato come ci si aspetterebbe di vedere in un contesto simile. Purtroppo, infatti, sono stati trovati molti rifiuti che sono stati prontamente prelevati. In totale sono stati raccolti 4 sacchi di indifferenziato, uno di vetro, un altro di plastica e circa 5 kg di ferroso.

Per questa giornata si ringrazia il Comune di Cervasca, con il Sindaco Enzo Garnerone, il Vicesindaco Massimo Parola e l'Assessora all'ambiente Nadia Martini per aver accolto il gruppo prima della passeggiata, il Parco fluviale Gesso e Stura per la collaborazione costante e la guida Naturalistica Stefano Melchio per l'accompagnamento.

