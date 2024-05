Giordano Vini offre un incentivo alle dipendenti licenziate, la Flai Cgil: "Proposta insufficiente"

Ieri, nella sede di Confindustria Cuneo, per la prima volta si sono seduti attorno ad un tavolo i rappresentanti della Giordano Vini, che lo scorso 24 aprile ha comunicato alle lavoratrici del comparto vendite il licenziamento e al comparto produzione il trasferimento a Bardolino, nel veronese, e i rappresentanti del sindacato Flai Cgil.

Le lavoratrici erano fuori, in un presidio di protesta, preoccupate per il proprio futuro di donne e lavoratrici.

Si è trattato di un primo incontro, nel quale, come spiega Giancarlo Tocchi, del sindacato, "l'azienda ha ribadito le proprie posizioni: le lavoratrici non rientrano nei piani aziendali e saranno lasciate a casa".

La Flai Cgil ha chiesto di diminuire il numero delle lavoratrici coinvolte o di cercare una soluzione diversa. La Giordano Vini ha fatto un'offerta economica come incentivo, per il sindacato, però, non sufficiente.

"Ne discuteremo giovedì nel corso di un'assemblea con le lavoratrici, ma noi abbiamo respinto la proposta. La trattativa è molto delicata", continua Tocchi, che parla di licenziamento mascherato anche per i lavori che dal 24 maggio dovrebbero iniziare il lavoro a Bardolino, dove è stata spostata la produzione.

"Si tratta di 20 persone, a cui l'azienda ha offerto una somma incentivante, così come supporto per cercare soluzioni abitative in loco. Non so se qualcuno accetterà il trasferimento, anche perché si tratta di stravolgere la propria vita - precisa ancora Tocchi. Non è la prima volta che la Giordano Vini delocalizza e licenzia. Non è vero, come hanno sempre detto, che la parte più importante dell'azienda sono le persone. Nei fatti, continuano a dimostrare che conta solo il profitto".