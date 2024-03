Taglio del nastro dei nuovi locali dell’Agenzia Inps di Saluzzo

I locali dell’ex centro medico legale dell’Inps di Saluzzo di via vittime di Brescia n.1 hanno una nuova destinazione; i lavori di ammodernamento e collegamento diretto all’Agenzia Inps compiuti dal Comune hanno permesso la realizzazione di un nuovo spazio per migliorare il servizio verso l’utenza, che sarà inaugurato giovedì 4 aprile alle 11.30 dal sindaco Mauro Calderoni e dalla Direttrice provinciale dell’Inps di Cuneo Maura Bertone.

Spiega la dottoressa Maura Bertone: "L’inaugurazione di oggi dimostra come l’Istituto, consolidando la presenza sul territorio, sia vicino e attento alle necessità dei cittadini. Con questi nuovi locali si mira a potenziare il servizio grazie a maggiori spazi a disposizione della sede di Saluzzo. Molto importante, inoltre, evidenziare come l’ingresso diretto dalla strada e l’assenza di barriere architettoniche potranno garantire un accesso più agevole per i soggetti fragili ai nostri servizi. Ringrazio il Comune di Saluzzo e il sindaco Calderoni per la disponibilità nella realizzazione del progetto e per la costante collaborazione".

"Siamo stati felici – dice il sindaco – di accogliere le richieste della direzione Inps che miravano ad avere una sede di Saluzzo più ampia, funzionale e completamente accessibile. Grazie a funzionari e operai dell’Ufficio tecnico comunale, abbiamo migliorato le condizioni di lavoro del personale e il servizio per tutta la comunità. Il Comune è sempre pronto ad appoggiare qualunque iniziativa che miri a perfezionare la fruizione dei servizi pubblici in città, perché Saluzzo e le sue strutture sono a disposizione dei nostri concittadini e delle 100 mila persone che abitano le Terre del Monviso".