Grave lutto a Mondovì: Angela Figone ha perso la vita in un incidente a Pogliola

L’intera comunità monregalese è sconvolta per la tragica scomparsa di Angela Figone, vittima di un incidente avvenuto la scorsa notte a Mondovì, in frazione Pogliola.

La donna era in auto da sola, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere violentemente contro un muretto in cemento. Vana la corsa in ospedale.

Avvocato, 39 anni, negli anni è sempre stata attiva nella vita amministrativa e associativa della Città. Tra gli ultimi incarichi che aveva ricoperto ricordiamo quello di vice presidente della Consulta Consiliare Femminile e la presidenza dell’associazione “Mondovì in Granda” nata nel 2021.

Solare, disponibile, gentile. Sono tanti i ricordi e i pensieri che vengono in mente pensando ad Angela che si è sempre rivolta a tutti con un sorriso.

Il sindaco Luca Robaldo: "È un momento di profonda tristezza, se ne va una amica carissima, siamo vicini alla sua famiglia ed ai suoi cari prima che come Amministratori come amici. Ciao Angela".

Profondo cordoglio anche nella comunità di San Michele Mondovì dove per anni il papà ha gestito il bar “La Tazzina”.

“Come amico e coetaneo - dice il sindaco Daniele Aimone - sono affranto e addolorato, come sindaco sono senza parole e come amministrazione ci stringiamo alla mamma, al papà e a tutti i famigliari.

Angela era una persona meravigliosa, positiva sempre sorridente , ogni tanto la incontravo a San Michele o ci vedevamo a Mondovì dove abbiamo gli uffici, non riesco ancora a credere che sia potuto succedere.”