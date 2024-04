Cuneo ha festeggiato i 100 anni della signora Iolanda Mazza

Nel pomeriggio di giovedì 28 marzo, la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, e l’assessora ai Servizi educativi, Scolastici e per la Terza età, Paola Olivero, hanno fatto visita alla signora Iolanda Mazza nel giorno del suo centesimo compleanno. È stato così festeggiato l’importante traguardo raggiunto, con gli auguri più sinceri da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.



La signora Iolanda è nata ad Ormea, in alta valle Tanaro, il 28 marzo 1924. Sesta di otto figli, rimase orfana di padre all'età di sei anni. Di conseguenza, smise di andare a scuola prima di quanto avrebbe voluto per assolvere i doveri familiari, nonostante la passione per lo studio. Dal suo matrimonio con Marcello Giordano, avvenuto nel 1949, sono nati due figli: Lorenzina (1950) e Franco (1953).



In gioventù gestì un negozio di elettrodomestici ad Ormea, mentre il marito lavorava per l’Enel. In seguito, la famiglia si trasferì per esigenze lavorative prima a Bra, e poi, verso la fine degli anni ’60, a Cuneo, dove la signora Iolanda vive tuttora. Oggi è nonna di tre nipoti (Chiara, Stefano ed Elisa) e bisnonna di altrettanti pronipoti (Thomas, Emily e Simone).