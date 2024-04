Anelli matrimonio: la storia e il loro valore simbolico

Gli anelli matrimonio ricoprono un ruolo di primaria importanza tra gli elementi su cui concentrare l'attenzione durante la pianificazione del matrimonio. Una volta scelto e personalizzato il design delle partecipazioni di nozze affidandosi a Stampato e Spedito https://stampatoespedito.com/, portale online che consente di progettare in modo semplice e intuitivo la grafica delle partecipazioni di matrimonio, gli sposi iniziano generalmente a interessarsi alla ricerca degli anelli matrimonio.

Questi ultimi avranno infatti il compito di rappresentare visivamente l'unione coniugale oltre il giorno delle nozze e, come i simboli, andranno scelti con cura in modo da riflettere i valori e il significato profondo del vincolo nuziale. Proprio per tale motivo viene prestata particolare attenzione alla scelta del materiale, che tradizionalmente è l'oro in virtù delle sue proprietà di eternità e fedeltà, e talvolta al montaggio di pietre preziose desiderate, come diamanti emblema di purezza.

Gli anelli matrimonio sono quindi selezionati con cautela in quanto diventeranno il simbolo tangibile di un amore destinato a durare per sempre.

Anelli matrimonio: storia

Gli anelli matrimonio hanno una lunga e importante storia alle spalle. Tra le civiltà più antiche, gli anelli nuziali erano già diffusi presso gli antichi Egizi, che avevano l'abitudine di scambiarsi anelli intrecciati in oro per siglare l'unione coniugale.

Nell'Antica Roma, l'uso dell'anello matrimoniale divenne una vera e propria consuetudine: l'anello, di solito una fede liscia d'oro, veniva posto sull'anulare della mano sinistra della sposa durante la cerimonia nuziale. Questo perché si riteneva che una vena partisse proprio da tale dito direttamente al cuore.

Con l'avvento del Cristianesimo, l'anello nuziale assunse anche un significato religioso, in quanto simbolo dell'unione eterna e indissolubile tra i coniugi, così come quella tra Cristo e la Chiesa. Ne è prova il fatto che ancora oggi la Chiesa cattolica benedica gli anelli prima del matrimonio.

Nel Medioevo, soprattutto per le classi più abbienti, gli anelli nuziali iniziarono ad arricchirsi di pietre preziose, con significati vari: il diamante ad esempio come simbolo di purezza, forza e perpetuità del legame. Fino al XVIII secolo l'anello era esclusivamente appannaggio della sposa, mentre nell'Ottocento divenne uso comune scambiarsi due anelli, uno per lo sposo e uno per la sposa. Oggi come allora, gli anelli nuziali rappresentano in ogni parte del mondo il sigillo visibile e tangibile dell'unione coniugale, custodendone memoria e significato nei secoli.

Anello matrimonio: materiali e simbologia

Gli anelli matrimonio nel corso dei secoli si sono realizzati con differenti materiali, ciascuno carico di propri simbolismi. L'oro è da sempre il metallo prediletto, in virtù della sua rarità, bellezza e capacità di non ossidare. Nell'antichità era uso comune l'oro vergine 24 carati, poi l'oro giallo 18 carati è divenuto quello più diffuso poiché più durevole. L'oro rappresenta valori come fedeltà, vecchiaia e purezza dell'amore. L'oro giallo è preferito in quanto meno morbido dell'oro vergine 24 carati, risultando più resistente all'usura quotidiana e agli urti casuali. La lega dell'oro a 18 carati garantisce inoltre una maggior durata nel tempo preservando l'aspetto luminoso tipico del metallo prezioso. Gli anelli nuziali in oro, data la loro alta valenza simbolica, sono destinati generalmente a durare tutta la vita della coppia e a tramandarsi anche alle generazioni successive.

Accanto all'oro, l'argento è tuttora impiegato come metallo per rendere accessibile il valore simbolico anche a chi non può permettersi l'oro. Platino e palladio hanno fatto la loro comparsa più di recente. Per quanto riguarda le pietre, il diamante è il più rinomato: la sua durezza e brillantezza ne fanno il simbolo per eccellenza di amore eterno. Rubini e zaffiri si richiamano invece al significato del sangue versato e al colore del cielo, valorizzando rispettivamente passione e lealtà.

Anche meno preziose ma altrettanto eleganti, perle e ossidiana continuano il loro impiego, coniugando rispettivamente la purezza del materiale e la lucentezza scura dell'amore indissolubile. Ogni materiale è quindi portatore di un proprio significato simbolico che rende unico ciascun anello nuziale.