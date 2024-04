A Vicoforte è nata la Consulta dei Giovani: in municipio l'elezione del direttivo e la prima assemblea

Si è insediata ufficialmente ieri sera, martedì 2 aprile, la nuova Consulta dei Giovani di Vicoforte.

Circa una ventina i componenti dell'assemblea che hanno votato ed eletto i sette componenti del Consiglio: Denise Agosto (23 anni, consulente assicurativo), Riccardo Gonella (21 anni, studente alla facoltà di economia e commercio), Gabriele Benzo (25 anni, disegnatore progettista), Silvia Meloni (22 anni, professionista nel mondo della ristorazione), Alessandro Tissino (studente al quinto anno del liceo scienze umane), Agnese Aimo (studentessa presso l'Università di Torino - farmacia) e Andrea Barberis (21 anni, studente alla facoltà di storia dell'Università di Torino).

Silvia Meloni è stata poi eletta presidente del sodalizio, a seguito di ballottaggio è risultato eletto vice Andrea Barberis e segretario Agnese Aimo.

"Contiamo molto sul ruolo che avrà la Consulta nel modello amministrativo di Vicoforte, - il commento del sindaco Gian Pietro Gasco, presente alla serata insieme alla Giunta e ad alcuni rappresentanti dell'amministrazione - grazie all’esperienza che i giovani possono ora iniziare, con un pensiero rivolto al futuro e alla partecipazione attiva alla vita pubblica".

"Siamo contenti di questa ampia partecipazione - ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Barbara Nano che, dopo la riunione preliminare del 21 marzo, insieme ai giovani vicesi ha già partecipato alla costituzione della cabina di regia provinciale delle Consulte Giovanili insediatasi a Cuneo la settimana scorsa - "Da parte dell'amministrazione c'è e ci sarà sempre supporto alle vostre proposte e iniziative".

Il direttivo della Consulta vicese, che resterà in carica per i prossimi due anni, ha poi presentato all'amministrazione alcune proposte per il paese: dall'organizzazione di eventi enogastronomici in collaborazione con cantine del territorio a convegni ed eventi tematici.

Da alcuni membri del direttivo è stato poi lanciato l'appello ai giovani a partecipare attivamente con la Pro loco all'organizzazione del palio dei rioni, occasione di coesione e per fare comunità.