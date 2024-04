Un viaggio di inclusione e libertà: da Cuneo a Torino in carrozza per ragazzi con disabilità

Sono partiti ieri mattina, martedì 2 aprile, da Cuneo i protagonisti del progetto ‘Paradriving Piemonte 2024 – Ruote e zoccoli: un’avventura di inclusione e passi di libertà’ in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Dopo la prima tappa Cuneo-Fossano oggi pomeriggio hanno raggiunto Savigliano partendo dalla città degli Acja e facendo una tappa intermedia a Genola per il pranzo.

Promotori del progetto sono Giulia Mattalia, psicologa, psicoterapeuta esperta in riabilitazione equestre e cofondatrice dell’associazione Le Terre di Wendy assieme ad Adamo Martin, driver, istruttore ed esperto nella disciplina equestre degli attacchi del centro ippico Equi Maresco di Savigliano.

“Questa iniziativa unica - spiegano Mattalia e Martin - è dedicata alla promozione dell'inclusione attraverso lo sport equestre e si prefigge di coinvolgere ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità mentale e intellettiva in un emozionante viaggio di oltre 100 chilometri attraverso il suggestivo paesaggio piemontese.

Desideriamo realizzare con il ‘pradriving’ oltre che la promozione dell’inclusione e della libertà attraverso l’equitazione, anche creareun ambiente in cui tutti, indipendentemente dalle capacità,possono sentirsi accolti”.

Ad accoglierli oggi pomeriggio a Savigliano in piazza Santarosa c’era il vicesindaco Federica Brizio con l’assessore alla Politiche sociali Anna Giordano che hanno portato i saluti da parte dell’amministrazione comunale assieme Lorenzo ‘Lollo’ Cardone nominato dal Comune di Savigliano ‘ambasciatore del saluto’ per sensibilizzare sultema all’autismo.

A fare festa ai ragazzi arrivati in carrozza anche la ludoteca con due classi (3C e 4C) della primaria dell’istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII che li hanno accolti con la grande scritta ‘Benvenuti a Savigliano!”

Hanno partecipato inoltre il responsabile della scuola di circo ‘Fumache’nduma’ di Savigliano Giuseppe Porcu e i ‘Piccoli amici’ della Saviglianese Calcio.

Il pomeriggio si è concluso con la merenda per tutti preparata dai pasticceri dal Cnos Fap di Savigliano.

Il ‘paradriving’ ha preso il via nel 2018, in Emilia Romagna, con ‘Il viaggio del sorriso’, un'idea che consiste in una staffetta da Modena alla Fiera internazionale dei cavalli di Verona. Durante questo percorso, persone con disabilità attraversano la regione in alcuni giorni, facendo tappa in città pianificate per riposarsi e dare la possibilità ad altri giovani di unirsi al viaggio e condividere un tratto del cammino.

Lo stesso succede per il primo ‘paradriving’ del Piemonte che ha la durata di sei giorni, da martedì 2 marzo dove ha preso il via da Cuneo a sabato 6 aprile con l’arrivo a Torino.

Le tappe previste dopo la partenza avvenuta a Cuneo il 2 aprile, sono Fossano per proseguire a Savigliano con l’arrivo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile (con la tappa per pranzo a Genola).

Domani 4 aprile si partirà da Savigliano per Bra (con tappa per pranzo a Marene), venerdì 5 aprile Bra-Carmagnola-Santena e sabato 6 aprile l’ultima tappa da Santena Torino dove le 8 carrozze sono attese per le mezzogiorno in piazza Vittorio Veneto.

I partecipanti fanno parte di consorzi socio-assistenziali o cooperative per persone con disabilità.

“Abbiamo strutturato questa iniziativa – specificano Mattalia e Martin - nel pieno rispetto delle difficoltà dei partecipanti che cambiano ad ogni tappa.

Ognuno di loro ha così la possibilità di potenziare al massimo le risorse individuali, occasione per sperimentare e ampliare le abilità relazionali, funzionali e strumentali alla vita quotidiana.

Il progetto prevede un percorso formativo specifico di attacchi rivolto a quattro persone tra i 24 e i 50 anni di età, con disabilità intellettiva e mentale”.

La prima parte del percorso viene svolta nel parco fluviale per poi proseguire su strade secondarie e in alcuni tratti lungo l’Antica Via Reale dei Savoia, nel pieno rispetto della sicurezza e del benessere di cavalli e passeggeri.

Per contribuire ai costi dell’iniziativa è stata attivata una raccolta fondi, attiva fino al 15 aprile, sulla piattaforma ‘gofound.me’ al seguente link: https://www.gofundme.com/f/paradriving-piemonte-2024?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer