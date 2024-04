Al Centro per le Famiglie di Cuneo tornano le attività dello sportello per le "Famiglie numerose"

Dopo il forzoso stop determinato dalla pandemia, per il Gruppo di Acquisto Solidale Famiglie Numerose del Piemonte riprendel’attività di supporto, informazione e coinvolgimento delle famiglie con figli minori.



Grazie alla collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale dl Cuneese, a partire dal 9 aprile prossimo, il secondo e il quarto martedì del mese e in orario 15/17, riapre lo spazio Informa Famiglie gestito dall’Associazione Famiglie Numerose a Cuneo, presso i locali del Centro per le Famiglie invia Bongiovanni 36.



L’attività del Gruppo di Acquisto Solidale Famiglie Numerose del Piemonte(che è un servizio nato nel2019 parallelamente al forte impegno di ANFN nel promuovere e sostenere la famiglia)non è mai venuta meno, ma l’opportunità di tornare a disporre di un punto di riferimento è basilare per poter dare continuità e solidità a quanti vorranno trovare occasione di risparmio edanche offrire disponibilità di tempo, competenze o semplicemente scambiare spuntidi riflessionee idee.



Sicuramente il punto di forza del GAS-FN Piemonte è l’offerta di prodotti di alta qualità a prezzi calmierati, grazie ai contatti eapprovvigionamenti diretti con i produttori, non sempre reperibili sui nostri territori, come l’olio extra-vergine di oliva, il Parmigiano,il riso ma anche pannolini per l’infanzia, derivati da frutta biologica e miele.



Tutta l’offerta nasce dalla stretta conoscenza con i fornitori, cosa che negarantisce qualità e salubrità, grazie al forte legame che tutti questi riferimenti hanno con o per tramite dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, una rete che in questi anni non solo è cresciuta ma continua a stimolare e far nascere sempre nuove sinergie.



La riapertura dello “sportello” non offre solo la possibilità di avvicinarsi e usufruire del Gruppo di Acquisto ma anchediinformazioni epromozione di attività per le famiglie,con particolare riguardo aquelle numerose, nonché di ascolto e dialogo per far nascere nuove collaborazioni e occasioni vantaggiose.



Vi aspettiamo dal 9 aprileprossimoin via Bongiovanni 36, presso il Centro Famiglie del CSAC, dalle 15 alle 17 e a seguire ogni secondo e quarto martedì del mese.



Non esitate a contattarci: per notizie dal GAS-FN Piemonte all’indirizzo info@gasfn-piemone.org e per altre informazioni alla mail cuneo@famiglienumerose.org, scrivetecie diffondete.