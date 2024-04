Al Varco di Cuneo i dialoghi sul talento con Roberta Vinci e Filippo Volandri

Giovedì 4 aprile alle ore 17.30, presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal, 5L), si terrà il primo appuntamento della rassegna “Vite da atleta: storie e numeri di sport e talento”, organizzata da Fondazione CRC per celebrare lo sport e il talento sportivo nell’anno delle Olimpiadi.



L’evento ha come titolo “Dialoghi sul talento con Roberta Vinci e Filippo Volandri” e vedrà l’incontro con l’ex campionessa di tennis Roberta Vinci e l’ex tennista, e attuale capitano della nazionale italiana vincitrice dell’ultima Coppa Davis, Filippo Volandri.



Il secondo appuntamento sarà lunedì 8 aprile alle 16.30, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo), con la presentazione del Quaderno 46 della Fondazione CRC dal titolo “Occhio allo sport. Ruolo, impatto e prospettive dell’attività fisica e sportiva”, a cui parteciperà la stella del nuoto Sara Curtis.



Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi sul sito web www.fondazionecrc.it.



Giovedì 4 aprile 2024 alle 17.30 presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal, 5L), “Dialoghi sul talento con Roberta Vinci e Filippo Volandri” sarà l’occasione per conoscere la storia dei due campioni di tennis, la loro passione per questo sport e la loro esperienza di sportivi, atleti e allenatori, con un focus sul tema del talento e su come questo possa essere scoperto, coltivato, allenato e gestito.



L’evento sarà moderato dal giornalista de “La Stampa” Lorenzo Tanaceto.



L’appuntamento nasce per celebrare la collezione di racchette d’epoca donata alla Fondazione CRC dallo sportivo e collezionista cuneese Sergio Parola , che sarà esposta e visitabile presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, nel un nuovo allestimento “Il tennis a Cuneo dal 1928”. Nel 2019, Sergio Parola ha ceduto alla Fondazione CRC la sua ricca collezione di cimeli tennistici, tra cui oltre cinquanta racchette, trofei, stampe e libri d’epoca, nell’ambito del progetto Donare, nato con l’obiettivo di rilanciare la cultura del dono in provincia di Cuneo e attirare donazioni da parte di privati, da valorizzare nel tempo, a favore dell’intera comunità.



L’allestimento con la preziosa donazione sarà visitabile in pianta stabile presso i corridoi del Palazzetto dello Sport.



Lunedì 8 aprile 2024 alle 16.30 il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) farà da palcoscenico alla presentazione del Quaderno 46 della Fondazione CRC, dal titolo “Occhio allo sport. Ruolo, impatto e prospettive dell’attività fisica e sportiva“.



L’evento vedrà la partecipazione di Sara Curtis, giovane nuotatrice di Savigliano da pochi giorni qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, e sarà moderato dal giornalista del quotidiano online www.cuneodice.it Gabriele Destefanis.



Il Quaderno 46, coordinato dall’Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC e realizzato insieme alla squadra di ricerca del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (SUISM) dell’Università di Torino, ricostruisce le definizioni e le dimensioni attuali del settore sportivo, fornendo le più aggiornate indicazioni utili alla promozione di uno sport sempre più accessibile, sostenibile e inclusivo.