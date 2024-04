A Mondovì l'anteprima dello spettacolo "Impromptu" diretto da Jérôme Thomas e con gli studenti di Cirko Vertigo [L'INTERVISTA]

Impromptu come improvviso, ma anche improvvisato. È questo il titolo dello spettacolo di circo contemporaneo che domani, sabato 6 aprile alle 21, inaugurerà ufficialmente lo Chapiteau Nice in piazzale giardini a Mondovì.

Acrobazie aeree, musica, danza e passione. Un’opera corale che vedrà protagonisti 18 giovani artisti del primo anno dell’Accademia Cirko Vertigo, provenienti da Italia, Francia, Bulgaria, Austria, Svezia e Brasile e che miscela, in un unico armonico racconto, tutte le principali discipline del circo contemporaneo per la regia di Jérôme Thomas, padre della giocoleria contemporanea e artista di fama mondiale.

"È la prima volta che vengo a Mondovì, mi piace molto Città. - ha spiegato Thomas ai nostri microfoni - Prendo tutti i giorni la funicolare per raggiungere la Piazza Maggiore".

Sullo spettacolo che andrà in scena in anteprima questo fine settimana anticipa: "Poesia, giocoleria, acrobatica, danza. Sarà un evento emozionante per noi e per Mondovì con l'esibizione di artisti provenienti da tutto il mondo. Lo spettacolo è scritto, ma come dice il titolo, ci saranno alcuni momenti di improvvisazione. Si tratta di un evento per tutti: da 7 a 77 anni e oltre. Spero che saremo invitati tutti gli anni per creare ancora nuove proposte con gli studenti dell'università Cirko Vertigo. Venite a vederci perché sarà eccezionale: circo contemporaneo, non tradizionale (senza animali, ndr), con acrobazie e giocoleria, danza e teatro".

L’appuntamento è quindi per domani, sabato 6 aprile alle ore 21 e domenica 7 alle 16, a Mondovì, presso lo Chapiteau Nice, novità di quest’anno del Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, resa possibile grazie al sostegno della Città di Mondovì e che verrà inaugurato proprio con questa nuova creazione in Piazzale dei Giardini, per poi circuitare nelle città ospitanti i Nice Festival organizzati dal Centro nazionale di produzione, ovvero Chieri, Settimo Torinese, Grugliasco e Moncalieri.

I biglietti – intero 8 euro, ridotto 6 euro - sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’app blucinQue Nice, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del palco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco e in loco a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo – Info biglietteria@blucinque.it - + 39 011 0714488.