Secondo appuntamento per la rassegna "Diari di donne" a Mondovì con un ricordo ad Angela Figone

Si è aperto nel ricordo di Angela Figone, già vice presidente della Consulta Femminile di Mondovì, il secondo incontro della rassegna "Diari di Donne", promosso dal sodalizio comunale insieme all'ostetricia e alla ginecologia dell'ospedale Regina Montis Regalis.

Antonella Merlino, membro del direttivo della Consulta ha ringraziato tutti i relatori del progetto, la della dottoressa Alice Peroglio Carus, primario e Maurizia Gavotto, coordinatrice dell'ostetricia, per la sinergia e la collaborazione messe in campo; rivolgendo poi un pensiero alla giovane Angela, recentemente scomparsa, che si è sempre spesa per la comunità e in particolare per le donne.

Al centro dell'incontro, che si è tenuto lo scorso mercoledì 3 aprile in sala Scimè, la sintomatologia uroginecologica, tema già trattato e accolto con interesse a maggio dello scorso anno.

La dottoressa Isabella Cipullo ha illustrato novità e prosepttive terapeutiche dell'atrofia vulvoaginale post-menopausale e della sindrome urogenitale; a seguire il dottor Alessandro Basile ha relazionato sull'inquadramento diagnostico del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria, mentre sul trattamento chirurgico nei due casi è intervenuta la dottoressa Antonia Novelli.

Una seconda parte dell'incontro è stata dedicata alla riabilitazione del pavimento pelvico quale strategia terapeutica imprescindibile nella patologia uro-ginecologica a cura delle ostetriche Carmela Stramandino e Viviana Badino. un argomento che sta da tempo a cuore al reparto di ostetricia e ginecologia del Regina Montis Regalis e che nel 2020 era stata premiata dal congresso SIUD 2020.

I prossimi incontri si terranno sempre presso la Sala Scimè (Mondovì, C.so Statuto 11/d) dalle ore 17.30 e seguiranno il seguente calendario: venerdì 10 maggio vede in agenda “Papilloma Virus: epidemiologia, screening e trattamenti”. La serie di incontri si concluderà venerdì 24 maggio affrontando il topic: “Menopausa: consapevole rinascita”, una serie di accorgimenti e strategie per gestire questo cambiamento con efficacia”.