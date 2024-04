Martedì a Vezza d'Alba l'ultimo saluto a Roberta Frattasi, la 41enne morta in sella alla sua moto

Saranno celebrati martedì 9 aprile i funerali di Roberta Frattasi, la 41enne di Monteu Roero morta ieri pomeriggio in sella alla sua moto, vittima di un tragico incidente.

La donna ha impattato con la sua due ruote contro una vettura che procedeva in senso contrario lungo la provinciale 29, tra Vezza d'Alba e Canale. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Il funerale sarà celebrato alle 10 nella parrocchia San Martino di Vezza d'Alba, dove domani sera 8 aprile, alle 20.30, si svolgerà la recita del Rosario. La salma saà cremata nel Tempio di Bra.

Roberta Frattasi lascia il compagno Luca, la mamma Tiziana, il papà Paolo, la nonna Edvige, parenti e amici.

Roberta abitava in località Bricco Ferreri nel comune di Monteu e lavorava per la Vicolungo Compensati, azienda di Canale, assieme al suo compagno. La sua grande passione era la moto. Ed è proprio in sella alla sua amata due ruote che compare nella foto con cui viene annunciato il funerale di martedì.