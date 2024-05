La biblioteca civica di Mondovì ospita gli scrittori Cristina Rava e Antonio Falco

Un noto avvocato si spoglia per strada e si mette a correre forsennatamente per il centro storico, un prestigioso medico si spara nella solitudine dell’entroterra, il titolare di una rinomata gelateria scompare nel nulla. E, come se non bastasse, viene scoperto un cadavere intrappolato tra i rami di un albero. In questa Albenga stravagante e apparentemente violenta, si muovono Ardelia Spinola e il commissario Rebaudengo, protagonisti de “Dalla parte del ragno” (Rizzoli), l’ultima fatica letteraria di Cristina Rava. La scrittrice ligure sarà ospite della Biblioteca Civica di Mondovì il prossimo 10 maggio alle ore 18.00 presso i locali del Centro Studi Monregalesi (vicolo Monte di Pietà 1) in dialogo con Marco Picco della libreria “Confabula” e Chiara Bracco della Biblioteca Civica.

Sabato 18 maggio alle ore 17.30 nel cortile della Biblioteca, invece, spazio ad Antonio Falco (informatico e scrittore torinese) che ripercorrerà insieme ad Ornella Donna la sua trilogia dedicata alla “Squadra T”, il nucleo di eccellenza della questura di Torino. Tre i titoli presentati: “La stella a sei punte” (Il ciliegio, 2018), “Una vita di troppo” (Il ciliegio, 2021) e “Delitti senza fissa dimora” (Amazon publishing, 2023). Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.