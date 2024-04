Rinnovato il consiglio provinciale di Federcaccia Cuneo

Si sono svolte sabato 23 marzo le votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale della Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia) di Cuneo nella bellissima cornice dello Spazio Incontri Fondazione CRC in via Roma a Cuneo (ex Sala contrattazioni). Il Presidente uscente Livio Salomone, dopo breve relazione sull’attività svolta nel quinquennio trascorso, ha posto in votazione con esito favorevole dell’assemblea il bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024.

Successivamente, espletate le operazioni di voto, l’Assemblea dei Presidenti delle 174 sezioni comunali della provincia ha espresso, per rappresentanza dei ca 2.400 tesserati, su 25 candidati le preferenze per i 15 consiglieri che saranno tenuti a gestire l’associazione per i prossimi cinque anni. Dallo spoglio, terminato in serata, i tre più votati sono risultati rispettivamente Emiliano Negro (1003 preferenze), Livio Salomone (926) e Matteo Bianco (817).

Successivamente Venerdì 29 marzo si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale per le elezioni delle cariche sociali. Dopo l’invito di alcuni consiglieri a valutare l’oggettivo e meritevole lavoro svolto dal presidente uscente Salomone, in virtù dell’impegno e del consolidamento associativo in tutta la Provincia, e quindi una sua ricandidatura alla guida dell’associazione lo stesso ha accettato la proposta con la condizione di una riconferma anche degli altri vertici scaduti in quanto ogni merito deve essere esteso anche al gruppo di lavoro consiliare creato. Il consiglio in votazione segreta ha indicato quindi Livio Salomone alla carica di Presidente, Giacomino Olocco ed Emiliano Negro a quella di Vice Presidenti e Marco Forno nella funzione di Segretario.

Il Presidente come prima indicazione operativa ha sottolineato la necessità di portare a termine o realizzare alcuni progetti specifici che soprattutto per gli anni di pandemia non hanno potuto essere concretizzati. Ha rinnovato l’intenzione di dotare ancora il consiglio di commissioni di lavoro coinvolgendo oltre ai responsabili delle settoriali, i candidati non eletti e chiunque voglia impegnarsi per il raggiungimento dei fini statutari di Federcaccia.