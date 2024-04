Sciopero dell'11 aprile, CSEA corre ai ripari: "A rischio la raccolta porta a porta, ritirate i rifiuti esposti"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di CSEA sullo sciopero di quattro ore diramato per giovedì 11 aprile.



***



In riferimento allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali nazionali comunichiamo che, in considerazione delle 4 ore di sciopero generale previsto per il giovedì 11 aprile 2024, non saranno garantiti i servizi di raccolta rifiuti nel territorio Consortile (Fossanese, Saluzzese, Saviglianese). L’agitazione avrà impatto particolarmente pesante nei Comuni in cui la modalità di ritiro dei rifiuti è porta a porta.



Secondo il Capitolato Speciale d’ Appalto che regola il Servizio di igiene urbana saranno invece garantiti i servizi minimi, nella fattispecie quelli presso i mercati e grandi utenze come ospedali e comunità.



Chiediamo la vostra massima collaborazione nel diffondere tale informazione alla cittadinanza chiedendo loro di ritirare eventuali rifiuti esposti e non raccolti in caso di effettiva astensione dal lavoro da parte degli addetti.