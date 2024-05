A Guarene debutta “Big Bang Art musical”, progetto nato grazie a “SNODI. Colline co-creative di Langhe, Monferrato e Roero”

Continua il percorso di “SNODI. Colline co-creative di Langhe, Monferrato e Roero” , il grande progetto quadriennale promosso dai comuni di Guarene e Neviglie (in provincia di Cuneo) e Piea (in provincia di Asti) insieme ai partner privati Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , Apro Formazione e International Music Exchange Association finanziato dal Piano Europeo NEXT GENERATION EU.

Snodi è un progetto ambizioso che valorizza tre borghi attraverso i quali si intende sostenere e promuovere una nuova comunità territoriale accomunata da spazi, strumenti e linguaggi, in grado di innescare nuove dinamiche durature di valorizzazione e rivitalizzazione.

Il progetto persegue l’obiettivo di permettere ai giovani che vivono nelle colline di Langhe, Monferrato e Roero di creare e condividere esperienze, competenze e occasioni professionali.

Tra i linguaggi universali scelti dal progetto troviamo l’arte e la musica: mezzi attraverso i quali sviluppare “snodi” ovvero giunzioni che collegano i tre borghi e le realtà territoriali esistenti.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni e persone di ogni età e formazione è “Big Bang Art musical”, un progetto ideato da Associazione La Carovana, Biblioteca di Guarene, Cascina Aquilone, Corte dei Folli, Ginnastica Ritmica Victoria Alba, Giovani Talenti in Comune, Orchestra da Camera Giovanile di Guarene e Progetto Futuro Musica.

L’idea è nata più di un anno fa e coinvolge un centinaio di bambini, ragazzi, adulti, professionisti, disabili e dilettanti divisi in gruppi a seconda dell’attività artistica: dalla sceneggiatura alla musica passando per la danza, la scenografia, l’allestimento, fino alla parte tecnica e organizzativa. Nel corso dell’anno si sono susseguiti laboratori e prove finalizzati a far emergere le capacità dei ragazzi per dare sfogo alla loro creatività attraverso varie forme d’arte.

Big Bang Art musical è il risultato dell’attivazione di iniziative culturali coinvolgenti a tutti i livelli, senza distinzioni o esclusioni.

Gli ideatori del progetto dichiarano: "Partendo dalla definizione del Big Bang, basato sull’idea che l’universo sia in continua espansione, così vorremmo che l’arte producesse un effetto simile: un cambiamento, un’evoluzione, auspicando che molecole di cultura e creatività possano offrire alle nuove generazioni occasioni per sperimentare nuove sinergie tra il territorio e la collettività. Questo progetto è un’importante occasione di confronto tra le associazioni territoriali. È uno strumento per elaborare nuove idee e progetti artistici con lo scopo di acquisire la capacità di riflettere a partire dall’ascolto. Se imparassimo ad ascoltare noi stessi, gli altri e l’ambiente saremmo in grado di compiere un atto rivoluzionario in grado di produrre sensibilità, partecipazione e collaborazione comunitaria.”

Big Bang Art musical farà il suo debutto sabato 1° giugno alle ore 21 nella Piazza Don Morone a Vaccheria di Guarene (in caso di maltempo presso la palestra di Via Mulino) e vedrà l’interazione di cinque gruppi molto lontani e diversi tra loro: musicisti di professione, attori, ragazzi diversamente abili, atlete di ginnastica ritmica, cantanti e gente comune. Ogni gruppo ha lavorato in sedi separate per poi provare a mettersi in gioco insieme entrando in comunicazione gli uni con gli altri pur con tecniche e linguaggi che si devono prima conoscere e poi provare ad ascoltarsi per arrivare a comunicare. La colonna sonora del musical è scritta e interpretata dal cantautore Andrea Cerrato.



Il percorso di avvicinamento al musical sarà raccontato attraverso un documentario, mostre fotografiche e incontri nelle scuole del territorio. Big Bang Art ha dato il via ad un lavoro insieme che oramai non si può più fermare, anche dopo la fine del nostro progetto. Proprio come un Big Bang che con un’esplosione ha costruito un mondo che continua ad evolversi e a crescere senza fermarsi mai, perché non può più farlo.