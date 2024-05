Bra, un “Raggio di sole” in via Sobrero: l’associazione di giovani riqualifica il quartiere popolare

A Bra, da prima del Covid, è presente un’associazione di volontariato, Raggio di sole, che si è impegnata nel tempo in varie attività e più recentemente si è occupata della zona di via Sobrero. Il coordinatore Aziz El Hamraoui racconta:

"Abbiamo attuato un progetto di riqualificazione dell’area, a partire dalla pulizia delle cantine e delle aree comuni dai materiali ingombranti. Abbiamo poi attuato il rifacimento dell’area verde con alberi e giochi per bambini e infine ci siamo occupati della parte posteriore dei palazzi".

Raggio di sole è formato per la maggior parte da giovani che vivono nei quartieri popolari e attualmente il suo direttivo è composto da 7-8 persone. Tutto nasce da un torneo di calcio, organizzato in ricordo di una persona da poco scomparsa. Un evento di successo tale che il gruppo ha deciso di continuare. Così, ad esempio, l’associazione si è attivata per aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Marocco dello scorso settembre o organizzando tornei di Play Station.

"Il nostro obiettivo è sensibilizzare i residenti, alla luce del nostro lavoro, a tenere puliti gli spazi. Possiamo dire che è stato raggiunto: la situazione è migliorata molto, seppur alcuni furbetti continuino a perseverare", conclude El Hamraoui.