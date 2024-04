Raid contro le auto in sosta in via Marconi a Cuneo: denunciati due giovani

L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile lungo corso Marconi, a Cuneo, dove sono stati frantumati i vetri di quattro auto in sosta. Sarebbero potute essere molto di più le vetture colpite, se non fossero intervenuti i carabinieri, allertati da un cittadino.

I responsabili, due giovani di origine marocchina, sono stati colti in flagranza mentre sfondavano i cristalli. Sono stati fermati e denunciati a piede libero per danneggiamento.

Al momento devono rispondere solo dell'ultimo episodio, quello di corso Marconi, appunto, mentre si sta indagando sull'eventuale responsabilità per gli altri numerosi episodi avvenuti in città.

Il primo risale allo scorso 28 febbraio, quando in via Meucci furono ben dieci le auto danneggiate. Ancora, episodi in corso Dante, via Carlo Boggio e via della Pieve. Tante le vetture colpite, una trentina circa. E ingenti i danni per i proprietari.

Macchine di ogni genere: piccole, grandi, recenti o molto vecchie. Sempre scarso il bottino racimolato: qualche tessera carburante, un paio di occhiali da sole e poco altro.