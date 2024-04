Alba: ripresi gli appuntamenti col plogging: ogni primo lunedì del mese si corre pulendo l'ambiente

Lunedì 8 aprile dal parcheggio di fronte alla piscina di San Cassiano ad Alba sono ripresi gli appuntamenti “Fai plogging con il sacco giusto” organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Egea Ambiente, Società di Trattamento Rifiuti Str, in partenariato con Co.A.B.Se.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, Interreg Alcotra e Gruppo Podisti Albesi.

Durante il primo appuntamento 2024 sono stati raccolti 52,5 chilogrammi di rifiuti.

Lanciato il 5 giugno 2023 in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'albo dei plogger, fare sport e pulire l’ambiente mentre si cammina o si corre, prosegue ogni primo lunedì del mese, fino all’autunno, escluso nel mese di agosto.

Seguendo il calendario, il prossimo appuntamento sarà lunedì 6 maggio alle ore 18 in frazione Mussotto.

Per partecipare alla manifestazione basta leggere il regolamento ed iscriversi compilando il form al seguente link: https://forms.gle/SAKT9XQnJ3V2sGWk6

Il plogging prevedere la raccolta di rifiuti mentre si corre e/o cammina all'interno di un'area. Non è necessario percorrere tutti lo stesso percorso (anzi è fortemente sconsigliato). L'importante è presentarsi al punto di ritrovo per la partenza e, all’arrivo, per la pesatura dei rifiuti raccolti.

Con l’utilizzo di guanti, i rifiuti devono essere raccolti e messi in 5 sacchetti differenziandoli in plastica, carta, metalli, vetro e indifferenziato (RSU). Ogni sacchetto dovrà contenere un unico tipo di rifiuto. I guanti, un paio per ogni partecipante, e i cinque sacchetti saranno messi a disposizione dal Comune di Alba. Le squadre possono avere un numero minimo di 2 partecipanti, fino a un massimo di 5 e saranno identificate da un codice utile per poter assegnare il punteggio finale.

Il punteggio finale sarà assegnato in base ai chilometri percorsi da ogni squadra e alla quantità di rifiuti, trasformati in impatto ambientale.

Per poter avere traccia dei chilometri, almeno un componente del gruppo deve essere dotato di strumenti di misurazione della distanza (contachilometri, Gps, smartwatch, app sul cellulare, etc.).

«Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a rilanciare questa iniziativa partita l’anno scorso con successo, sia in termini di partecipazione, sia in termini di raccolta rifiuti – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Lorenzo Barbero –. Il plogging consente di fare attività fisica pulendo l’ambiente contemporaneamente. Una sana abitudine per il corpo, la mente e l’ambiente. Invito tutti a partecipare. È una bella occasione anche per socializzare».