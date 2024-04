Malore fatale sulle cime del Mondolè, la vittima è un dirigente bancario di Savona

E' il savonese Luca Grillotti il 60enne deceduto domenica scorsa sulle cime del Mondolè. L'uomo, impegnato in una gita di scialpinismo, dopo aver raggiunto la cima con le pelli di foca, è stato colto da un malore purtroppo fatale. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del medico del 118. E' deceduto prima di essere trasportato in ospedale .

Dal 2017 Grillotti era capo team nella Credem Banca. In precedenza, dal 1990 al 2009, era stato gestore di portafoglio in Intesa Sanpaolo, dove aveva proseguito come private banker fino al passaggio all’istituto emiliano.

Particolarmente conosciuto e stimato, grande appassionato di scialpinismo ed escursionismo a piedi in montagna, era volontario e revisore dei conti del Cai Savona dal 2001.