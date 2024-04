Ecco gli eventi di aprile e maggio alla Cantina Comunale di La Morra

Torna come ogni anno l'atteso evento primaverile della Cantina Comunale.

Come di consueto potrete degustare insieme ai nostri produttori la nuova annata del Barolo, la meravigliosa 2020.

L’evento si terrà presso la Cantina Comunale, in Via Carlo Alberto 2, La Morra per i quattro sabati del mese di Maggio, 4,11,18 e 25.

Per ogni giornata si troveranno fino ad un massimo di dieci produttori che vi racconteranno tutti i segreti dell’annata 2020 scambiando pareri ed opinioni.

Ci saranno due turni di degustazione per giornata: primo turno al mattino dalle 11,00 alle 13,00 e il secondo turno al pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. (ULTIMO INGRESSO ORE 17)

la prenotazione è obbligatoria e l’ingresso è a pagamento.

MASTERCLASS

Per il terzo anno consecutivo la Cantina Comunale di La Morra, in collaborazione con AIS Piemonte, ripropone la masterclass più ambita dagli amanti del Barolo, che mette a confronto due annate a 10 anni di distanza.



Due annate, 2010 e 2020, che sarà interessante confrontare e questa sarà un’occasione unica per apprezzare e valutare l’evoluzione.

In degustazione si troveranno diverse realtà di La Morra che garantiscono alle differenti MGA di potersi esprimere al meglio.

La durata di ciascuna sessione è di circa 2 ore.



Per ogni turno si assaggeranno diversi baroli e si potranno paragonare i vini dell’annata 2010 e quelli dell’annata 2020 prodotti dalla stessa azienda.

Le date sono Sabato 20 Aprile, due turni, al mattino ore 11.00 e al pomeriggio dalle ore 15.00, e Domenica 21 Aprile, dalle ore 11.00 in Cantina Comunale a La Morra.

Il costo dell’evento è di 50,00 € a partecipante, 45,00 € per i soci AIS con tessera in corso di validità.

Per garantire la migliore esperienza i posti saranno limitati e dunque la prenotazione è obbligatoria.