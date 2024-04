A Racconigi un incontro tra la comunità cristiana e quella musulmana

Domenica 21 aprile è in programma sotto l’ala comunale di Racconigi un incontro tra la comunità cristiana e quella musulmana del territorio. L’evento, che prevede giochi e intrattenimenti per grandi e piccoli e anche momenti di preghiera e riflessione, è stato organizzato grazie alla collaborazione tra la comunità musulmana racconigese, la parrocchia, con don Maurilio Scavino, il gruppo scout e il Comune, con la consigliera con delega all’inclusione sociale Fatima Khadri.

“Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo evento significativo, ricco di solidarietà, fratellanza e spiritualità –commenta la consigliera Khadri- Si tratta del primo incontro ufficiale tra le due comunità ad essere organizzato sul territorio e speriamo di riuscire a dar vita ad una vera e propria tradizione, che verrà riproposta negli anni a venire”.

Appuntamento quindi il 21 aprile, dalle ore 15, sotto l’ala comunale, dove saranno presenti diversi stand: la comunità musulmana servirà tè con i pasticcini e sarà anche possibile per i partecipanti farsi fare dei tatuaggi all'henné. Previste inoltre postazioni di gioco e creatività per i più piccoli, a cura della parrocchia e del gruppo scout. Sarà presente anche Asya Carlotta Dargenio, artista esperta in calligrafia, che scriverà a coloro che lo desiderano il proprio nome in marocchino.

Alle ore 16 è stato organizzato un vero e proprio momento di incontro e confronto tra le comunità sul palco. Relatori saranno don Maurilio Scavino e Hamza Roberto Piccardo, traduttore, editore e islamista, che per primo ha tradotto la versione integrale del Corano in lingua italiana. Nel corso dell’incontro sarà letta una pagina della Bibbia e una del Corano e sono previsti anche intermezzi musicali.

L’evento si concluderà con un lancio di palloncini ad elio.