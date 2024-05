Bagnolo Piemonte: festa per la riapertura degli spazi esterni della residenza per anziani

Saranno riaperti domani, venerdì 17 maggio, a bagnolo Piemonte gli spazi esterni della casa di riposo Ipab ‘Domenico Bertone’, stati recentemente abbelliti e riqualificati.

“Sarà un’occasione di festa che segnerà l’inizio delle attività primaverili ed estive per la casa di riposo. – afferma Francesco Seri commissario straordinario della residenza per anziani -.Nella prossima estate sono previsti incontri di intrattenimento musicale, al pomeriggio, a partire dal concerto Mixology che l’unione musicale di Inverso Pinasca terrà nel mese di giugno e la seconda edizione della festa dei nonni a fine settembre.

La festa in occasione della riapertura degli spazi esterni della struttura sarà anche un’occasione per fare incontrare le generazioni di Bagnolo Piemonte”.

A partire dalle 9,30 è prevista un’attività che coinvolgerà gli ospiti della struttura e i bambini delle scuole dell’infanzia allietate dalla musica di “Poldino e i sociu”.

Per i bambini, per gli ospiti e per tutti i presenti ci sarà una merenda mattutina a base di stuzzichini e goffre.

Alle 11,30 si svolgerà un evento divulgativo aperto a tutti dal titolo “Ipab Domenico Bertone tra passato, presente e futuro” nel salone polivalente della residenza per anziani. Seguirà alle 12,30 un piccolo buffet.

Lo scopo di questo incontro è quello di tracciare una panoramica sulla storia recente della casa di riposo, affrontando il complesso tema del commissariamento, le azioni intraprese nell'ultimo anno e le prospettive future.

Francesco Seri dal 29 dicembre 2022 è commissario dell’Ipab: “Sarà tracciato un bilancio di quanto è stato fatto nella struttura in questo anno e mezzo.

Finalmente è stato presentato il certificato di prevenzione incendi (Scia) per la casa di riposo. Sono iniziate anche le pratiche valutative per ottenere la certificazione antincendio per il teatro Silvio Pellico che è di proprietà dell’Ipab.

La situazione finanziaria della residenza per anziani ‘Domenico Bertone’ - afferma Seri - è in netto miglioramento, pur essendo ancora in perdita. Nella chiusura del bilancio provvisorio del 2023 si è passati da meno 1 milione e 700 mila euro a meno 1 milione 600 mila euro, recuperando 100 mila euro. Si sono eseguiti - specifica Seri - per 360 mila euro di investimenti sulla struttura, grazie ai fondi derivanti dal recupero crediti. Questi finanziamenti sono quindi stati fatti senza aumentare l’indebitamento pregresso.

L’incontro – conclude Seri - si pone come obiettivo di ripercorrere brevemente la storia della casa di riposo affrontando il delicato tema del commissariamento, di quanto è stato fatto nell’ultimo anno e di quello che potranno essere gli scenari futuri sia per la casa di riposo che per il teatro Silvio Pellico.

L’invito è aperto a tutte le persone che hanno a cuore le sorti del nostro Ente”.