Cuneo, nuova veste per piazza Europa: un'area "da vivere"... ma senza i cedri dell’Atlante

Nuovo assetto per il sagrato di piazza Europa a Cuneo, ma senza i cedri dell’Atlante. È stato presentato nella serata di oggi (giovedì 16 marzo) il progetto di fattibilità tecnico-economica legato al restyling della piazza cuneese più discussa negli ultimi anni.



Un appuntamento molto atteso – e rimandato per mesi - , che ha riunito nella sala del Consiglio comunale i membri della V commissione presieduta da Alessia Deninotti, l’assessore Luca Pellegrino e il presidente del Consiglio Marco Vernetti. Ma anche il dirigente dei Lavori Pubblici Valter Martinetto, il dottor Ettore Zauli e i progettisti dell’AI Studio (nella persona dell’ingegner Sabina Carucci).

Uno sguardo al progetto

Secondo quanto comunicato dalla Carucci l’intervento abbraccia entrambi i lati della piazza, dandole un nuovo carattere e rendendola “luogo da vivere” vero e proprio. L’idea è ricostruire l’asse urbano della città impostando due filari di alberi. Il lato ovest ospiterà zone minerali con attrezzature e servizi e diverse aree verdi, quello est parcheggi a pettine e due aree pedonali; in mezzo lo svolgimento di corso Nizza.



Tra gli elementi presentati una fontana centrale a raso, spazi per dehors, sedute con elementi spostabili e immerse nel verde, aree giochi per bambini collegate da un vero e proprio percorso ludico, zone con tavoli di lavoro e sistemi di ombreggiamento per ridurre la temperatura percepita. Ma anche nuovi parcheggi e passaggi pedonali, e attraversamenti coperti su corso Giolitti, corso Santorre di Santarosa e corso Brunet, oltre a nuove “isole verdi” che rispettino la varietà stagionale e olfattiva: la superficie permeabile della piazza ha raggiunto quota 4.033 mq e le piantumazioni sono state più che raddoppiate.



“Tutta la piazza sarà pedonale ma verrà mantenuta una corsia libera per mezzi di carico-scarico e mezzi di soccorso, organizzata e gestita tramite dissuasori mobili – ha aggiunto l’ingegnere - , che possa ospitare allestimenti temporanei mercatali o fieristici, grazie ad allacci elettrici a scomparsa ma pienamente compatibili con il suo assetto definitivo e complessivo”.